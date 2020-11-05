Trump'ın Seçim Kampanyasından Yeni Davalar

Başkan Donald Trump 3 Kasım seçimlerinin ardından oy sayımının devam ettiği kritik eyaletlerde, özellikle de adayların başabaş gittiği yerlerde dava açmaya devam ediyor. Son olarak Trump’ın seçim kampanyası tarafından Las Vegas’ta yapılan açıklamada Nevada eyaletinde usülsüz oy kullanımı iddiasıyla dava açmaya hazırlandıkları belirtildi. Demokrat aday Joe Biden Nevada’da çok az farkla önde görünüyor. Trump’ın seçim kampanyası, davada eyalette artık yaşamayan binlerce kişinin oy kullandığı iddiasında bulunmaya hazırlanıyor. Yine seçim yarışının başabaş gittiği yerlerden Pennsylvania’da da Trump’ın seçim kampanyası ve diğer Cumhuriyetçiler çok sayıda dava açtı. Pennsylvania’da bir temyiz mahkemesi Trump’ın kampanya yetkililerinin Philadelphia’da oyların sayılması sürecinin daha yakından izlemelerine izin verilmesi kararını aldı. Bunun üzerine Demokratlar Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne giderek alt mahkemenin kararını bozmasını talep etti ve Pennsylvania’da posta yoluyla kullanılan oyları sayma işlemi geçici olarak durduruldu.

Başkan Trump’ın kampanyası Çarşamba günü Michigan ve Georgia’da da davalar açtı. Georgia eyaletinde açılan davada Chatham ilçesinde de geç gelen oyların sayıma katıldığı iddia edildi. Wisconsin eyaletinde de oyların yeniden sayılması talep edildi. ‘‘Biden’ın önde olduğu eyaletlerin hepsinde dava açacağız’’ Başkan Trump, Perşembe günü Twitter’dan yaptığı açıklamada Demokrat aday Joe Biden’ın önde göründüğü eyaletlerin hepsinde seçim yolsuzluğu yapıldığını iddia etti. Trump iddasına bir gerekçe göstermedi, ancak bu eyaletlerin hepsinde dava açacaklarını bildirdi. Trump, bu eyaletlerin hangileri olduğuna dair bir liste vermedi. Demokrat aday Joe Biden’ın seçim kampanyası yetkilisi Bob Bauer tarafından yapılan açıklamadaysa, Trump’ın kampanyasınca açılan davaların temelsiz olduğu belirtildi ve bu davalarla Başkan ve kampanyasının seçimlerin arka planında yolsuzluk ve hile olduğuna dair bir bulut oluşturmaya çalıştıkları kaydedildi. Bauer, Trump’ın kampanyasının bu şekilde dezenformasyon ve yanlış mesaj yaymaya çalıştığını ve halkın kafasının karıştırılmasının amaçlandığını savundu. Ayrıca oy sayım noktalarında sayımın durdurulması için bağıran grupların güvenlik güçleri tarafından hemen bu bölgelerden uzaklaştırıldığı, böylece sayımın devamının sağlandığı belirtildi.

Georgia eyaletinin Chatham ilçesindeki durumla ilgili olarak posta yoluyla geç gelen 52 oy pusulasının zamanında gelen oy pusulalarının arasına karıştığı iddiasıyla dava açıldığı kaydedildi. Demokrat Parti yetkilileriyse bu oyların zamanında alındığını söylüyor. Georgia’da seçim günü akşam saat 19.00’dan sonra oy sayım noktalarına ulaşan oylar geçersiz sayılıyor. Bauer, davada Trump kampanyasının geç gelen oyların erken gelenlerin arasına katılmaması talebiyle dava açtığını, ancak bunun zaten kanunda belirtilen durum olduğunu ve seçim yetkililerinin bunu uyguladıklarını söyledi. Bauer, Michigan’da da Cumhuriyetçi seçim gözlemcilerinin posta yoluyla gelen oyların kutulardan boşaltılması sürecine tanık olmak için dava açtıklarını belirtti. Pennsylvania’da Cumhuriyetçi gözlemcilerin oy sayımını izleme talebiyle açtıkları davanın yanı sıra posta yoluyla gelen oyların seçim gününden birkaç gün sonrasında da kabul edilebilmesi için Anayasa Mahkemesi’nde görülen davaya avukatları Başkan Trump’ın müdahil olması için başvuru yaptılar. Bauer, Cumhuriyetçi avukatların zaten davada taraf olduklarını, Trump’ın bu hamlesinin davaya yeni bir boyut katmadığını söyledi.

Öte yandan Biden’ın kampanyasından seçim yarışında başabaş gidilen eyaletlerle ilgili değerlendirmeler de yapıldı. ‘‘Gün içinde iniş çıkışlar olabilir’’ Biden’ın seçim kampanyası başkanı Jen O'Malley Dillon, Nevada’da Biden’ın şimdilik 8.000 oyla önde göründüğünü söyledi ancak öğlen sıralarında yeni oy verilerinin geleceğini ve bu sırada iniş çıkışlar yaşanabileceğini kaydetti. Yetkili, ‘‘Sayımın sonunda Nevada’da önde olacağımızdan eminiz’’ diye onuştu. Pennsylvania’da oy sayımının durdurulması kararından önce yaptığı açıklamada Jen O'Malley Dillon, 600 bin oyun daha sayılacağını ve Başkan’la aradaki farkı kapatmaya yakın olduklarını belirtti. ‘‘Açığın kapanmaya devam etmesini bekliyoruz’’ diyen yetkili kalan oyların çoğunun Biden için kullanıldığını sanıyoruz’’ dedi. ‘‘Pennsylvania’da zafer yolundayız’’ diye konuşan Dillon, ‘‘Bekleyeceğiz, sabırlı olacağız, sonunda kazanacağız’’ diye konuştu. Arizona’da durum Cuma’ya kadar netleşmeyebilir Arizona’da da kazandıklarından emin olduklarını belirten Dillon, ‘‘Burada da Nevada’ya benzer şekilde bugün gelen verilere göre aranın kapanmasını bekliyoruz. Erken veriler bizim aleyhimize olabilir ancak Biden’ı destekleyen ilçelerin sonuçları bu gece ve yarın gelecek. Biden burayı da kazanacak ama zamana ve sabra ihtiyacımız var’’ diye konuştu. Dillon, ‘‘Gün içinde fark kapanabilir ama bu gece ve yarın daha iyi veriler gelecek, bunu bilin’’ dedi. Arizona’daki durumun netlik kazanmasının Cuma gününü bulacağını kaydetti.