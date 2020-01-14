Trump'ın Senato Yargılanmasını Başlatacak Adım Atılıyor

Trump yönetimi bazı mevcut ve eski yetkililerin Temsilciler Meclisi’nin azil soruşturmasında tanıklık etmesine engel olmuştu.

Azil maddeleri Temsilciler Meclisi tarafından Aralık ayında onaylanmış, ancak bu zamana kadar Senato’ya gönderilmemiş, bu nedenle de Senato’daki yargılama başlamamıştı.

Pelosi toplantıda ayrıca Senato’daki yargılamada Temsilciler Meclisi’ni temsil edecek Kongre üyelerinin belirlenerek isimlerinin de kararnamede yer alacağını kaydetti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’a yönelik azil maddelerinin Senato’ya gönderilmesinin stratejisini ve zamanlamasını görüşmek üzere Salı günü Meclis’teki Demokratlar’la bir araya geldi.

Demokratlar şimdi bu isimlerin Senato’daki yargılamada ifade vermelerini istiyor.

Senato Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell yargılamanın nasıl yürütüleceğiyle ilgili son sözü henüz söylemedi, ancak şimdilik yeni tanıkların dinlenmesine ve belgelerin sunulmasına yeşil ışık yakılmadı. McConnel hızlı bir yargılamayla Başkan’ı aklamayı umduğu sinyalini veriyor.

Kongre ‘Martin Luther King Günü’ olan Pazartesi’den itibaren çalışmalarına bir hafta ara verecek. Başkan Donald Trump ise bu sırada Davos’ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu’nda olacak. Trump 2018’de katıldığı Davos’taki zirveye geçen yıl ise katılmamıştı.

Başkan Trump tam teşekküllü bir yargılamanın Demokratlar’ın azil hamlesini meşru kılacağı görüşünde. Ancak birçok Cumhuriyetçi Senatör, suçlamaların doğrudan reddedilmesine sıcak bakmadıklarının işaretini veriyor.

Suçlamaların doğrudan reddedilmesine sıcak bakılmıyor

Cumhuriyetçi Senato üyeleri Pazartesi günü azil yargılamasına Başkan’a yönelik suçlamaların doğrudan reddedilmesiyle başlamayacaklarını bildirdi.