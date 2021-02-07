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Trump’ın Senato’da Yargılanması Başlıyor

07.02.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Trump’ın Senato’da Yargılanması Başlıyor

İsyana teşvik suçlamasıyla Temsilciler Meclisi’nde hakkında alınan azil kararının ardından Eski Başkan Donald Trump’ın Senato’da yargılanmasına Salı günü başlanıyor

İsyana teşvik suçlamasıyla Temsilciler Meclisi’nde hakkında alınan azil kararının ardından Eski Başkan Donald Trump’ın Senato’da yargılanmasına Salı günü başlanıyor.

Temsilciler Meclisi’nin azil yönetecileri olarak nitelenen 9 Demokrat üyesi yargılama sırasında savcı görevinde olacaklar.

Demokrat üyeler ‘Trump’ın sözleri olmasaydı 6 Ocak’ta Kongre baskını yaşanmayacaktı’ görüşünü dile getirecekler.

Senatörler ise jüri konumunda olacak. Bu yargılama aslında öncekilerden biraz farklı. Senatörler aynı zamanda görgü tanıkları.

Trump’ın yargılamada suçlu bulunabilmesi için 100 üyeli Senato’da 67 senatörün suçlu olduğu yönünde oy kullanması gerekiyor. Son gelişmeler ışığında bu oldukça zor. Demokratlar’ın Trump’ı suçlu ilan edebilmesi için 17 Cumhuriyetçi senatörün de bu yönde oy kullanması gerekiyor.

Senato'da yapılan bir oylamada 45 Cumhuriyetçi senatör yargılamanın anayasaya aykırı olduğu yönünde oy kullanmıştı.

Trump’ın avukatlarının da yargılamanın anayasaya aykırı olduğu yönünde savunma yapmaları bekleniyor. Avukatların Trump’ın artık başkan olmadığına vurgu yapacağı tahmin ediliyor.

Azil yönetecileri Trump’ın Senato'da ifade vermesini istedi ancak Trump avukatları aracılığıyla bunu reddetti.

Eğer Trump Senato’daki yargılamada suçlu bulunursa, ardından bir daha kamu görevinde çalışıp çalışmayacağıyla ilgili bir oylama yapılacak.

O oylamada 51 senatör ‘kamu görevinde çalışamaz’ yönünde oy kullanırsa Trump’ın 4 yıl sonra başkanlık adaylığı planları sona erecek.

Trump 6 Ocak’ta Washington’da destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada birlikte Kongre’ye yürüyeceklerini söylemiş, ‘sert savaşın yoksa ülkeniz bildiğiniz ülke olmayacak’ demişti.

Bu sözlerin ardından da kalabalık Kongre binasının içine girmiş, Başkan Joe Biden’ın seçim galibiyetinin onaylanması bir süre ertelenmişti.

Olaylarda 5 kişi yaşamını yitirmiş, Kongre üyeleri de saklanmak zorunda kalmışlardı.

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