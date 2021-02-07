Trump’ın Senato’da Yargılanması Başlıyor

İsyana teşvik suçlamasıyla Temsilciler Meclisi’nde hakkında alınan azil kararının ardından Eski Başkan Donald Trump’ın Senato’da yargılanmasına Salı günü başlanıyor.

Temsilciler Meclisi’nin azil yönetecileri olarak nitelenen 9 Demokrat üyesi yargılama sırasında savcı görevinde olacaklar.

Demokrat üyeler ‘Trump’ın sözleri olmasaydı 6 Ocak’ta Kongre baskını yaşanmayacaktı’ görüşünü dile getirecekler.

Senatörler ise jüri konumunda olacak. Bu yargılama aslında öncekilerden biraz farklı. Senatörler aynı zamanda görgü tanıkları.

Trump’ın yargılamada suçlu bulunabilmesi için 100 üyeli Senato’da 67 senatörün suçlu olduğu yönünde oy kullanması gerekiyor. Son gelişmeler ışığında bu oldukça zor. Demokratlar’ın Trump’ı suçlu ilan edebilmesi için 17 Cumhuriyetçi senatörün de bu yönde oy kullanması gerekiyor.

Senato'da yapılan bir oylamada 45 Cumhuriyetçi senatör yargılamanın anayasaya aykırı olduğu yönünde oy kullanmıştı.

Trump’ın avukatlarının da yargılamanın anayasaya aykırı olduğu yönünde savunma yapmaları bekleniyor. Avukatların Trump’ın artık başkan olmadığına vurgu yapacağı tahmin ediliyor.