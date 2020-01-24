Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 3. gün sona erdi

Benzer şekilde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff de ekrana yansıtılan birçok video üzerinden Trump'ın Ukrayna konusunda "kişisel çıkarını ABD'nin çıkarından üstün tuttuğu" konusunda senatörleri ikna etmeye çalıştı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler, sunumunda Trump'a yüklenirken, "Başkan'ın Ukrayna ile ilgili yaklaşımı yanlış, yasa dışı ve tehlikeliydi. Bugüne kadar hiçbir başkan, kendi ülkemizdeki seçimlerde hile yapmak için yabancı bir ülkeden yardım istememiştir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Senatosunda salı gününden bugüne devam eden azil yargılamasında 7 Demokrat savcı vekil, yerel saatle 13.00'te başlayan duruşmada yaklaşık 8 saat boyunca senatörlere sunum yaptı.

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılamanın 3. gününde Demokrat savcı vekiller, Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinden biri olan "görevi kötüye kullanma" suçlamasına odaklandı.

Bir diğer Demokrat savcı vekil olan Sylvia Garcia ise Trump'ın, Demokrat rakibi Joe Biden ve oğluyla ilgili Ukrayna hükümetinden "yolsuzluk" soruşturması isteme gerekçesinin "uydurma" bir hikayeye dayandığını ileri sürdü.

Demokrat savcı vekillerden Zoe Lofgren de Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı askıya almasıyla Biden'lara yönelik soruşturma talebi arasındaki bağlantıları Demokratların gözünden senatörlere anlattı.

Mahkemede savcılık görevi göre Demokrat vekillerin savunmalarını cuma günü tamamlaması bekleniyor.

Demokratların ardından cumartesi günü savunmalarına başlayacak olan Trump'ın avukatlarının da yine 3 güne yayılmış şekilde toplam 24 saat zamanları olacak. Pazar günü tatil yapacak olan Senatoda pazartesi ve salı günkü oturumlarla birlikte savunma tarafının sunumlarını tamamlayacağı kaydediliyor.

Söz konusu sürenin dolmasının ardından gelecek hafta senatörler soru sorma şansını da elde edecek. Senatörlere hem davacı hem de savunma tarafına sorularını sorması için 16'şar saat verilecek.