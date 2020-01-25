Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 4. gün sona erdi

"Başkan'dan hoşlanın veya hoşlanmayın fark etmez, burada asıl mesele anayasa ve Başkan'ın onu çiğnemesiyle ilgili. Senatonun bu ülkeye adil bir yargılama borcu var. Adil bir yargılamayı Amerika'ya çok görmeyin." ifadelerini kullanan Schiff, Trump'ın görevden alınmaması durumunda ülkenin uzun vadede ciddi zarar göreceğini savundu.

- "Senatonun bu ülkeye adil bir yargılama borcu var"

Azil soruşturmasında önemli bir rol oynayan Schiff, yerel saatle 13.00'te başlayan ve yaklaşık 8 saat süren oturumun sonunda duygusal bir kapanış konuşması yaptı.

Demokrat savcı vekiller, Trump'ın Ukrayna konusunda anayasal olarak suçlu olduğunu ve görevden alınması gerektiğini savundu.

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılamanın dördüncü gününde açılış sunumlarını tamamlayan Demokrat savcı vekiller, Trump'ın suçlu bulunup görevinden alınmasını talep etti.

Schiff, "Bu 'Önce Trump' davasıdır; Amerika'nın veya ideallerimizin öncelikli olduğu bir dava değildir. Eğer Senato bunun yanlış olduğunu söylemezse bu ulusumuza ciddi şekilde zarar verecektir." değerlendirmesini yaptı.

Schiff ayrıca mahkeme başkanı John Roberts'ın mahkemeye yeni tanıklar çağırması için çağrıda da bulundu.

Bir diğer savcı vekil olan Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler de Trump için "O bir diktatör." ifadesini kullandı.

- Trump'ın avukatları bugün savunmalarına başlayacak

3 gün üzerinden tanınan toplam 24 saatlik süreyi kullanan Demokrat savcı vekillerin ardından bugün Trump'ın hukuk ekibi kürsüyü devralacak.

Yerel saatle 10.00'da toplanacak Senatonun birkaç saat çalışacağı ve pazar günkü tatilin ardından pazartesi günü duruşmalara devam edeceği kaydedildi.

Buna göre Trump'ın avukatları cumartesi günü açılış oturumlarına başlayacak, pazartesi ve salı günü de sunumlarına devam edecek. Trump'ın savunma ekibinin de tezlerini anlatmaları için toplam 24 saati bulunuyor.

Sürenin sona ermesinin ardından gelecek hafta senatörler soru sorma şansını elde edecek; hem iddia hem de savunma makamına sorularını sorması için senatörlere 16 saat süre verilecek.