Trump'ın Senato'daki azil yargılamasında savunması başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, Senatoda devam eden azil yargılamasının beşinci gününde savunmalarına başladı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in liderliğini yaptığı 7 Demokrat savcı vekilinin açılış sunumlarını tamamlamasının ardından Trump'ın savunma ekibi, bugün ilk kez açılış konuşmalarını yaptı.

İki saat süren bir sunum yapan Trump'ın avukatları, ABD Başkanının "kesinlikle yanlış bir şey yapmadığını" iddia ederek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ulusal çıkarlara uygun ve Demokratların başlattığı azil sürecinin "siyasi motivasyonlu" olduğunu savundu.

Demokratları 2016'daki seçim sonuçlarını değiştirmek istemekle suçlayan Beyaz Saray avukatlarından Pat Cipollone, "Demokratlar, bugün buraya gelerek aslında Ukrayna toplantısının ardından seçim sonuçlarını değiştirmek istedi. Sizden seçimi iptal etme, seçime müdahale etme ve ABD Başkanını görevden almanızı isteyerek görevlerini tamamen sorumsuzca kötüye kullanıyorlar." diye konuştu.