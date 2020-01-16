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  4. Trump'ın Senato'daki Yargılama Süreci Başladı

Trump'ın Senato'daki Yargılama Süreci Başladı

16.01.2020 20:21 | Son Güncelleme

Başkan Trump’ın azledilmesiyle ilgili Senato’daki yargılama süreci, savcılık görevini üstlenecek Temsilciler Meclisi’nin azil maddelerini resmi olarak sunmasıyla başladı. Azil savcısı yedi üye Senato binasına geldi. Bu yedi üyeden başsavcı konumundaki Adam Schiff kürsüde azil maddelerini okudu

Trump'ın Senato'daki Yargılama Süreci Başladı

Donald Trump’ın azledilmesiyle ilgili Senato’daki yargılama süreci, savcılık görevini üstlenecek Temsilciler Meclisi’nin azil maddelerini bugün resmi olarak sunmasıyla başladı. Azil savcısı yedi üye Senato binasına geldi. Bu yedi üyeden başsavcı olarak görev yapacak olan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff kürsüde azil maddelerini okudu.

Resmi protokollerin tamamlanmasının ardından Senato Genel Kurulu, azil mahkemesine dönüşecek. Duruşmalara başkanlık edecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts’ın da bugün Senato'ya giderek yemin etmesi, Roberts'ın ardından jüri görevi yapacak 100 senatörün de tek tek tarafsızlık yemini etmesi bekleniyor.

Trump’ın en önemli destekçisi Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell bugün Genel Kurul oturumunu açarken, Pelosi'nin azil maddelerini imzalarken kullandığı kalemleri hatıra olarak Kongre üyelerine vermesini eleştirdi.

McConnell, “Bu hareket, Temsilciler Meclisi’nin taraflı tutumunu tek bir karede temiz bir şekilde göstermiş oldu. Bu süreç başından sonuna açıkça taraflıydı” dedi.

Amerika'daki önemli imza törenlerinde geleneksel olarak bu uygulama yapılabiliyor.

Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer da partisinin, yargılamaya Temsilciler Meclisi sürecinde değerlendirilemeyen yeni tanıkların ve belgelerin eklenmesi talebini yineledi. Schumer, “Başkan ne saklıyor, neyden korkuyor?” diye sordu.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi azınlık lideri Kevin McCarthy ise Amerikan halkının geçmişe dönüp baktığında Başkan’ın bu kadar zayıf bir davayla görevden alınmaya çalışılmasını, üzücü ve uzun bir süreç olarak hatırlayacağını söyledi.

Başkan Trump’ın ekibi Senato’daki yargılamanın iki haftadan fazla sürmeden aklanma kararının çıkmasını bekliyor. Ancak yeni tanıkların ifade için çağrılması bu süreyi uzatabilir.

Temsilciler Meclisi’ndeki soruşturmayı idare eren İstihbarat Komisyonu Başkan Adam Schiff ve azil maddelerini onaylayan Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, 7 kişilik savcı ekibine başkanlık edecek.

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