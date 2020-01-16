Trump'ın Senato'daki Yargılama Süreci Başladı

Donald Trump’ın azledilmesiyle ilgili Senato’daki yargılama süreci, savcılık görevini üstlenecek Temsilciler Meclisi’nin azil maddelerini bugün resmi olarak sunmasıyla başladı. Azil savcısı yedi üye Senato binasına geldi. Bu yedi üyeden başsavcı olarak görev yapacak olan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff kürsüde azil maddelerini okudu.

Resmi protokollerin tamamlanmasının ardından Senato Genel Kurulu, azil mahkemesine dönüşecek. Duruşmalara başkanlık edecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts’ın da bugün Senato'ya giderek yemin etmesi, Roberts'ın ardından jüri görevi yapacak 100 senatörün de tek tek tarafsızlık yemini etmesi bekleniyor.

Trump’ın en önemli destekçisi Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell bugün Genel Kurul oturumunu açarken, Pelosi'nin azil maddelerini imzalarken kullandığı kalemleri hatıra olarak Kongre üyelerine vermesini eleştirdi.

McConnell, “Bu hareket, Temsilciler Meclisi’nin taraflı tutumunu tek bir karede temiz bir şekilde göstermiş oldu. Bu süreç başından sonuna açıkça taraflıydı” dedi.