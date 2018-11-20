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Trump'ın sığınmacı kararnamesine mahkemeden engel

20.11.2018 15:37 | Son Güncelleme

ABD'de mahkeme, ülkeye yasa dışı yolla giren kişilerin sığınma başvurusunda bulunmasını engelleyen başkanlık kararnamesi hakkında ihtiyati tedbir kararı aldı.

Trump'ın sığınmacı kararnamesine mahkemeden engel

ABD'de Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda imzaladığı tartışmalı bir kararnameye ilişkin geçici durdurma kararı aldı.

San Francisco kentindeki mahkeme, ABD'ye sadece yasal olarak giren kişilere sığınma başvurusu yapma hakkı tanınmasını öngören kararname hakkında ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmetti.

Mahkemenin aldığı kararı açıklayan yargıç Jon Tigar, sığınmacıları sınır kapılarında kayıt olmaya zorlamanın, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nı ihlal ettiğini belirtti. Söz konusu yasa, herhangi bir sınır kapısından yasal olarak ülkeye girip girmediğine bakmaksızın herkese, ABD'ye sığınma hakkı tanıyor.

Yargıç Tigar'ın verdiği ihtiyati tedbir kararının derhal yürürlüğe girdiği ve en az 19 Aralık'a kadar geçerli olacağı açıklandı.

Trump'ın göçmen karşıtı politikaları

Trump 9 Kasım'da, Meksika üzerinden ABD'ye girmek için yola çıkan binlerce kişilik sığınmacı kervanına engel olmak için tartışmalı bir kararnameye imza atmıştı. Söz konusu kararname, ABD ile Meksika arasındaki 26 sınır kapısından yasal bir şekilde ülkeye giriş yapmayan kişilere sığınma başvurusu hakkı tanınmamasını öngörüyordu. Trump'ın kararının ardından hak örgütleri, düzenlemenin iptal edilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Göreve geldiğinden bu yana ABD'deki göçmen yasalarını değiştirmeyi ve sınır güvenliğini sıkılaştırmayı başlıca hedefleri arasına koyan Trump, "istilacı" olarak tanımladığı sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için son dönemde Meksika sınırına binlerce asker göndermişti.

Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerden ABD'ye seyahat etmek isteyen kişilere yasak getiren kararnamesi de geçen yıl yüksek mahkemeden dönmüştü.

DW,dpa,AP/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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