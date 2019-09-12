HABER

Trump’ın sığınmacı sayısına sınırlandırma talebine mahkemeden onay

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 09:22 | Son Güncelleme

ABD’de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump’ın ülkeye alınan sığınmacı sayısına sınırlandırma getirilmesi yönündeki talebini onayladı.ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin ABD-Meksika sınırındaki göçmenlerin sığınma başvurularına kısıtlama getirme isteğini onayladı.

ABD’de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump’ın ülkeye alınan sığınmacı sayısına sınırlandırma getirilmesi yönündeki talebini onayladı.
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin ABD-Meksika sınırındaki göçmenlerin sığınma başvurularına kısıtlama getirme isteğini onayladı. ABD hükümeti, kendi ülkelerinden kaçtıktan sonra ABD’ye gelmeden önce başka bir ülkede iltica başvurusunda bulunmamış birinin sığınma talebini kabul etmeyecek.
Trump’ın uygulamak istediği yeni düzenlemenin ABD yasalarına ve insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle Kalifornia’da bir yerel mahkeme tarafından yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmişti. Başkan Trump, Orta ve Güney Amerika’daki Honduras, Guatemala ve El Salvador gibi ülkelerden ABD’ye gelen göçmenlerin ilticalarını kabul etmeyerek Meksika sınırında bekletme kararı almıştı. ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump’ın iltica başvurusu yapan göçmenleri Meksika’da bekletmesinin kanuna uygun olduğuna karar verdi. Trump, Yüksek Mahkeme’nin aldığı karar sonrasında Twitter hesabından, ”Sınır ilticasında büyük bir ABD Yüksek Mahkemesi’nin kazanımı” açıklamasında bulundu.
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Meksika’nın sığınma talebinde bulunanlar için güvenli bir üçüncü ülke olmayı kabul etmeyeceğini açıkladı. “ABD Gümrük ve Sınır Koruma yöneticilerinin açıklamaları ve baskıları karşısında Meksika, güvenli bir üçüncü ülke olmayı asla kabul etmeyecek” diyen Ebrard, bu konuda ABD tarafından yapılan hiçbir siyasi baskıyı kabul etmeyeceklerini söyledi.

PARTNER Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız! Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız!
Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görevToplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev
Irak Başbakanı Abdülmehdi, Türkiye Bağdat Büyükelçisi Yıldız’ı kabul ettiIrak Başbakanı Abdülmehdi, Türkiye Bağdat Büyükelçisi Yıldız’ı kabul etti

En Çok Okunan Haberler

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Nagehan Alçı'nın 'İmamoğlu' sorusuna Muharrem İnce'den yanıt!

Nagehan Alçı'nın 'İmamoğlu' sorusuna Muharrem İnce'den yanıt!

Külliye’deki toplantıya ilişkin belediye başkanlarından açıklama

İlk karar: Ortak WhatsApp grubu

MHP Söke yönetimi istifa etti

MHP'de toplu istifa depremi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü!

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Karamollaoğlu: Bizim için annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedir

Karamollaoğlu: Annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.