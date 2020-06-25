Trump’ın Sığınmacıları Sınır Dışı Yetkisine Mahkemeden Destek

ABD Anayasa Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin sığınmacılar ve kayıt dışı göçmenleri kısıtlı bir yasal süreçle hızlı bir şekilde sınır dışı etmesinin önünü açan bir karar aldı. Kararı eleştiren liberal hakimler, yönetime sınır dışı etme prosedürlerinde ‘kontrolsuz’ yetki verildiğini savunuyor.

Anayasa Mahkemesi’nin Perşembe günü sonuca bağladığı dava, Trump yönetimince açılan bir temyiz davasında alt mahkemenin aldığı kararla ilgiliydi. Bir alt mahkeme, Trump yönetimi tarafından ‘hızlandırılmış sınır dışı’ prosedürleri çerçevesinde ülkeden çıkarılmak istenen Vijayakumar Thuraissigiam adlı Sri Lankalı bir sığınmacının, iltica talebinin hükümet tarafından nasıl ele alındığının mahkemede incelenmesi hakkına sahip olduğuna hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin 9 hakiminden 7’si, Thuraissigiam’ın bu yasal sürece tabi tutulmadan, hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesinin Anayasa’ya aykırı olmadığını savundu. Mahkemenin dört liberal hakiminden ikisi, Sonia Sotomayor ve Elena Kagan karara karşı çıktı.