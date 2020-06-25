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Trump’ın Sığınmacıları Sınır Dışı Yetkisine Mahkemeden Destek

25.06.2020 21:31 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin sığınmacılar ve kayıt dışı göçmenleri kısıtlı bir yasal süreçle hızlı bir şekilde sınır dışı etmesinin önünü açan bir karar aldı. Kararı eleştiren liberal hakimler, yönetime sınır dışı etme prosedürlerinde ‘kontrolsuz’ yetki verildiğini savunuyor

Trump’ın Sığınmacıları Sınır Dışı Yetkisine Mahkemeden Destek

ABD Anayasa Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin sığınmacılar ve kayıt dışı göçmenleri kısıtlı bir yasal süreçle hızlı bir şekilde sınır dışı etmesinin önünü açan bir karar aldı. Kararı eleştiren liberal hakimler, yönetime sınır dışı etme prosedürlerinde ‘kontrolsuz’ yetki verildiğini savunuyor.

Anayasa Mahkemesi’nin Perşembe günü sonuca bağladığı dava, Trump yönetimince açılan bir temyiz davasında alt mahkemenin aldığı kararla ilgiliydi. Bir alt mahkeme, Trump yönetimi tarafından ‘hızlandırılmış sınır dışı’ prosedürleri çerçevesinde ülkeden çıkarılmak istenen Vijayakumar Thuraissigiam adlı Sri Lankalı bir sığınmacının, iltica talebinin hükümet tarafından nasıl ele alındığının mahkemede incelenmesi hakkına sahip olduğuna hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin 9 hakiminden 7’si, Thuraissigiam’ın bu yasal sürece tabi tutulmadan, hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesinin Anayasa’ya aykırı olmadığını savundu. Mahkemenin dört liberal hakiminden ikisi, Sonia Sotomayor ve Elena Kagan karara karşı çıktı.

Liberal hakimlerden Sonia Sotomayor, karara karşı savunma metninde, böylesi bir kararın yönetime göçmenleri sınır dışı etme konusunda ‘kontrolsuz’ yetki vereceğini belirtti ve “ABD birçok kez, baskı ve zulümden kaçanlara sığınak sunmaya kararlı olduğunu göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Davaya konu olan sığınmacı Thuraissigiam 2016 yılında ülkesi Sri Lanka’dan kaçarak Amerika’ya gelmişti. Sri Lanka’daki azınlık grup Tamil mensubu olduğunu ve siyasi bağlantıları nedeniyle işkenceye maruz bırakıldığını iddia ederek Amerika’ya gelen Thuraissigiam 2017 yılında California’da tutuklanmıştı.

1996 tarihli bir yasaya göre, geri gönderilecekleri ülkede cezai yaptırım ya da işkence riski olan sığınmacı ve göçmenlerin ‘kabul edilir korku’ gerekçesiyle ‘hızlandırılmış sınır dışı’ prosedürlerinden muaf tutulması uygun görülüyor. Ancak Thuraissigiam’ın sığınma talebi reddedildi.

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