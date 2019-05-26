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Trump'ın Sınır Duvarı Ödeneğine Mahkeme Engeli

26.05.2019 01:37 | Son Güncelleme

California’da bir mahkeme, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar inşası için ulusal acil durum kapsamında kaynak aktarma kararını engelledi. Ancak mahkeme kararının Trump’ın en büyük projelerinden birini geçici olarak durdurabilmesi bekleniyor

Trump'ın Sınır Duvarı Ödeneğine Mahkeme Engeli

California’da bir mahkeme, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar inşası için ulusal acil durum kapsamında kaynak aktarma kararını engelledi. Ancak mahkeme kararının Trump’ın en büyük projelerinden birini geçici olarak durdurabilmesi bekleniyor.

Yargıç Haywood Gilliam Jr. tarafından alınan karar, sınır duvarının New Mexico eyaletindeki 74, Arizona eyaletindeki 8 kilometrelik bölümlerini kapsıyor. Kongre’den ödenek çıkmamasının ardından Başkan Donald Trump, Meksika sınırındaki durumu ulusal afet kapsamına almıştı. Bu da Trump’a duvar inşası için ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’a ait fonlardan kaynak aktarılmasının önünü sağlıyor.

Başkan Trump’ın karara tepkisi, temyize başvuracağı yolunda oldu. Japonya’ya resmi ziyarette bulunan Trump, yargıcın eski Başkan Barack Obama tarafından atandığını söyledi, böyle bir kararın suçların, uyuşturucu ve insan kaçakçılığının önünü açacağını savundu. Trump hızlandırılmış temyize başvuracağını bildirdi.

56 sayfalık görüş bildiren Hakim Gillam, Başkan’ın Savunma Bakanlığı’na ait fonları başka alanlara aktararak Kongre’nin talebini kötü niyetle görmezden geldiği tezini destekledi. Gillam, Kongre’nin federal harcamalardaki yetkisinin “yürütme organı” diye tanımladığı Başkan’ı rahatsız etse de, bunun anayasal bir sorun oluşturmadığını, bu durumun ülkeyi oluşturan sistemin bir parçası olarak tasarlandığını vurguluyor.

Gillam bununla birlikte aynı davada görülen ve duvar inşaatına Maliye Bakanlığı fonlarından kaynak aktarımına karşı çıkan başvuruyu reddetti. Talepleri reddedilen California ve diğer 19 eyalet, duvar inşaatını değerlendiren çevresel raporların görmezden gelindiğini savunuyordu.

Trump geçen Şubat ayında Demokrat Partililer’in kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nden duvar inşaatı için ödenek garantileyemeyince, bu durum Amerikan hükümetine de ödenek gitmemesine yol açmış, federal daireler 35 gün kapalı kalmıştı. Ancak kapanmanın uzamasının ardından Trump geri adım attı.

Kongre Trump’a yalnızca kaçak girişlerin en yoğun olduğu, Texas eyaletinin Rio Grande Vadisi’ndeki mevcut sınır engellerini güçlendirmesi için 1,375 milyar dolar tahsis etti. Başkan Trump, bu ödeneği kabul etse de duvarın inşaatını tamamlamak için bu kez ulusal acil durum ilan etti. Trump bu karar çerçevesinde, sınır duvarının tamamen inşaatı için 8,1 milyar dolar kaynak istedi. Ödeneğin önemli bir kısmı askeri inşaat projeleri ve Savunma Bakanlığı’nın uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerine ayrılan fonlardan, bir kısmı da Maliye Bakanlığı’ndan sağlanıyor.

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