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Trump’ın sınırı kapatma tehdidi, ekonomik korkuları artırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 10:01 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Odası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırını kapatacağını açıklamasının ardından, ülkenin ciddi ekonomik krizle karşı karşıya kalacağını açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırını kapatacağını açıklamasının ardından, uzmanlar ülkenin ekonomik krizle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

ABD Ticaret Odası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırını kapatacağını açıklamasının ardından, ülkenin ciddi ekonomik krizle karşı karşıya kalacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırını kapatacağını açıklamasının ardından, uzmanlar ülkenin ekonomik krizle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. ABD Ticaret Odasından yapılan açıklamada, böyle bir adımın ülkeye ciddi ekonomik zarar vereceğini iki ülke arasındaki ticaretin kesintiye uğramasıyla ABD’li üreticiler ve tüketicilerin ciddi bir kriz yaşayacaklarını, Amerikalı ailelerin yiyecek ve otomobil fiyatlarında ani artışlar göreceklerini belirtti. ABD Ticaret Odası, her gün ABD-Meksika sınırından 15 bin tır ve 1,6 milyar dolar değerinde mal giriş ve çıkışının yapıldığını belirterek, fiyatların aşırı yükseleceğini Amerikalı tüketiciler için çok önemli bir endişe kaynağı oluşturduğunu bildirdi. ABD Ticaret Odası, ABD’nin Meksika sınırını kapatması halinde 137 milyar dolarlık gıda ithalatına büyük darbe vurulacağını açıkladı.
Öte yandan Trump geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Meksika’nın göçmenleri ABD’ye ulaşmasını engellememesi halinde bu hafta sınırın kapatılmasının çok büyük bir ihtimal olduğunu açıklamıştı.

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