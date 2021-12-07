Trump’ın Sosyal Medya Anlaşması Mercek Altında

ABD borsasının üst düzey mali denetçileri eski Başkan Donald Trump’ın yeni sosyal medya girişimi için yaptığı 1 milyar 250 milyon dolarlık anlaşmayı soruşturuyor.

Trump Media & Technology Group (TMTG) ile birleşmeyi kabul eden Digital World Acquisition şirketi Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Finans Sektörü Düzenleme Kurumu’nun (FINRA) anlaşmayı incelediklerini açıkladı.

Digital World şirketi, SEC’in Kasım ayının başında iki firma arasındaki yazışmaların, Digital World yönetim kuruluyla yapılan toplantıların, ticaretle ilgili politika ve düzenlemelerin, bankacılık, telefon ve elektronik posta adreslerinin ifşa edilmesini ve bazı yatırımcıların kimliklerinin açıklanmasını istediğini belirtti.

Senatör Elizabeth Warren da SEC’ten TMTG’nin Digital World ile birleşme teklifinin bazı menkul kıymetler yasalarının çiğnenmesi potansiyeli nedeniyle soruşturulmasını istemişti.

Soruşturmalar Trump destekçileri ve perakende yatırımcıların planlanan anlaşmayla ilgili heyecan yaşadığı sırada geldi. Digital World hisselerinin hızlı ticareti, TMTG'ye Ekim ayında biçilen 875 milyon dolar değeri 4 milyar dolara yaklaştırmıştı.

Soruşturma haberinin ardından hisseleri yüzde 1,8 düşen Digital World, FINRA’nın Ekim sonu, Kasım başında birleşmeyle ilgili ayrıntıları kendisinden talep ettiğini belirtti.

Digital World, hem FINRA’nın hem de SEC’in taleplerinde, soruşturma açılmasının Nasdaq kurallarının ya da menkul kıymetler yasalarının ihlal edildiği anlamına gelmediğini belirttiklerinin altını çizdi.

TMGT, SEC ve FINRA konuyla ilgili Reuters haber ajansının yorum taleplerini reddetti.

TMGT Cumartesi günü, bir grup kimliği belirsiz yatırımcıyla yaklaşık 1 milyar dolar toplamak için anlaştığını ve anlaşmanın toplam gelirinin 1,25 milyar doları bulduğunu belirtmişti.

TMTG bu parayı ancak anlaşma tamamlanırsa alacak. İşlemin onaylanması için Digital World hisse sahiplerinin onay vermesi gerekiyor.

1 milyar dolarlık bağışın hangi yatırımcılardan geldiği ise bilinmiyor.

Trump 6 Ocak’ta destekçilerinin Kongre’ye düzenlediği baskının ardından daha fazla şiddeti tahrik etmemesi için ana akım sosyal medya platformlarından yasaklanmıştı.

Sosyal medyada yayılan asılsız seçim yolsuzluğu haberlerinin Kongre baskınına giden süreçte etkili olduğu sanılıyor.

Digital World, Trump’ın şirketiyle birleşmenin ilan edilmesinden bu yana ilk finansal projeksiyonlarında, Trump'ın sosyal medya uygulaması TRUTH Social'ın kullanıcı başına ortalama gelirinin 2026'da 81 milyon toplam kullanıcının her biri başına 13.50 dolara çıkmasını beklediğini belirtmişti.

Henüz uygulama deneme aşamasında bile değil. TMTG, Truth Social’ın beta versiyonunu 2022’nin ilk çeyreğinde çıkarmayı planlıyor.

Digital World, TMTG’nin 2026’ya kadar 40 milyon aboneye ulaşmasını beklediğini kaydetti. Twitter’ın ise 200 milyon günlük aktif kullanıcısı var.

