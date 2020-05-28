Trump'ın Sosyal Medya Devlerine Yönelik Hamlesi Neleri Kapsıyor?

Başkan Donald Trump'ın Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarını ve çatı firma Alphabet'e bağlı Google'ı kullanıcılarının yaptığı paylaşımların sorumluluğundan koruyan yasanın yeniden değerlendirilmesi için bir başkanlık kararnamesi imzalaması bekleniyor.
Trump'ın sosyal medya platformlarını koruyan yasanın gözden geçirilmesi için başkanlık kararnamesi imzalayacağı haberi, Trump'ın posta yoluyla oy kullanılmasının sahteciliğe yol açacağı şeklinde kanıtsız bir paylaşım yapmasıyla başladı. Bunun üzerine Twitter'ın kullanıcılarına bu paylaşımın teyide muhtaç olduğu uyarısı yapması ve Trump'ın muhafazakarları susturmaya çalışmakla suçladığı internet sitelerini kapatmakla tehdit etmesi üzerine geldi.
Teknoloji firmaları aleyhine daha fazla dava açılması gündeme gelebilir
Beyaz Saray, konuya ilişkin açıklama yapılması talebine henüz yanıt vermedi.
Reuters haber ajansına göre söz konusu başkanlık kararnamesi, Federal İletişim Komisyonu'na (FCC), İletişim Uygunluk Yasası'nın 230 numaralı bölümü altında yer alan düzenlemelere açıklık kazandırma ve öneriler getirme yükümlülüğü veriyor. İletişim Uygunluk Yasası, online platformlara, kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımların içeriğinden sorumlu olma muafiyeti getiren federal bir yasa. Yasada yapılacak değişiklikler, teknoloji firmaları aleyhine daha fazla dava açılmasına neden olabilir.
Başkanlık kararnamesi, Federal İletişim Komisyonu'nun, sosyal medya şirketlerinin paylaşılan içerikler üzerinde değişiklikler yapmasının, bu şirketlerin İletişim Uygunluk Yasası'nın 230 numaralı bölümünün güvence altına aldığı korumayı kaybetmesi anlamına gelip gelmeyeceğini gözden geçirmesini talep ediyor.
Beyaz Saray'dan online sansür vakalarının incelenmesi için adım
Kararname ayrıca Federal İletişim Komisyonu'na sosyal medya platformlarının içerik uygunluğunu belirlemede yanıltıcı yöntemlere başvurup başvurmadığını ve bu platformların ilke ve politikalarının hizmet kullanım şartlarıyla uyuşup uyuşmadığını inceleme zorunluluğu getiriyor.
Kararname taslağına göre Beyaz Saray Dijital Strateji Dairesi, vatandaşların online sansür vakalarını bildirmesine yardımcı olarak bir sistem tesis edecek.
Beyaz Saray Teknoloji Önyargı Aygıtı olarak adlandırılan sistem, internette sansür uygulamalarına ilişkin şikayetleri toplayacak ve bunları Adalet Bakanlığı'yla Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) iletecek.
Şikayetleri Federal Ticaret Komisyonu inceleyecek
Federal Ticaret Komisyonu, bunun üzerine, ''harekete geçmeyi dikkate almakla'' sorumlu olacak, söz konusu şikayetlerde belirtilen durumların yasalara aykırı olup olmadığını inceleyecek, şikayetlere ilişkin rapor hazırlayacak ve bu raporu kamuoyuna sunacak.
Başkanlık kararnamesi taslağı ayrıca Adalet Bakanı'nın aralarında eyalet başsavcılarının da olduğu bir çalışma grubu oluşturması ve bu grubun, online platformların haksız ve yanıltıcı eylemlere girişmesinin önüne geçen eyalet yasalarının uygulanış şeklini incelemesini de öngörüyor.
Online reklamlar için yapılan federal harcamalar da mercek altına alınacak
Çalışma grubu ayrıca online platform kullanıcılarını, başka kullanıcılarla etkileşimler ya da paylaşılan içerikler temel alınarak izleyecek ya da izlenecekler listesi oluşturacak. Online reklamlar için yapılan federal harcamalar da online platformların ifade özgürlüğünü kısıtlamadığından emin olmak için federal daireler tarafından inceleme altına alınacak.
Kararname, her federal daire başkanının elde ettiği bulguları 30 gün içinde İdare ve Bütçe Dairesi Başkanlığı'na iletmesi zorunluluğu getiriyor.