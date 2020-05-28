Trump'ın Sosyal Medya Devlerine Yönelik Hamlesi Neleri Kapsıyor?

Başkan Donald Trump'ın Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarını ve çatı firma Alphabet'e bağlı Google'ı kullanıcılarının yaptığı paylaşımların sorumluluğundan koruyan yasanın yeniden değerlendirilmesi için bir başkanlık kararnamesi imzalaması bekleniyor.

Trump'ın sosyal medya platformlarını koruyan yasanın gözden geçirilmesi için başkanlık kararnamesi imzalayacağı haberi, Trump'ın posta yoluyla oy kullanılmasının sahteciliğe yol açacağı şeklinde kanıtsız bir paylaşım yapmasıyla başladı. Bunun üzerine Twitter'ın kullanıcılarına bu paylaşımın teyide muhtaç olduğu uyarısı yapması ve Trump'ın muhafazakarları susturmaya çalışmakla suçladığı internet sitelerini kapatmakla tehdit etmesi üzerine geldi.

Teknoloji firmaları aleyhine daha fazla dava açılması gündeme gelebilir

Beyaz Saray, konuya ilişkin açıklama yapılması talebine henüz yanıt vermedi.

Reuters haber ajansına göre söz konusu başkanlık kararnamesi, Federal İletişim Komisyonu'na (FCC), İletişim Uygunluk Yasası'nın 230 numaralı bölümü altında yer alan düzenlemelere açıklık kazandırma ve öneriler getirme yükümlülüğü veriyor. İletişim Uygunluk Yasası, online platformlara, kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımların içeriğinden sorumlu olma muafiyeti getiren federal bir yasa. Yasada yapılacak değişiklikler, teknoloji firmaları aleyhine daha fazla dava açılmasına neden olabilir.