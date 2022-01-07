Trump’ın Sosyal Medya Uygulaması Şubat’ta Piyasada

Apple Store’un uygulama listesine göre, eski Başkan Donald Trump'ın yeni medya şirketi, sosyal medya uygulaması Truth Social'ı 21 Şubat'ta piyasaya sürmeyi planlıyor.

Trump Medya ve Teknoloji Grubu'nun (TMTG) Twitter'a alternatif olarak piyasaya süreceği TRUTH Social, 21 Şubat’taki ABD Başkanlar Günü tatilinde yayına geçmeden önce, ön siparişe açıldı.

Trump’ın Uygulaması, Twitter'a benzer şekilde, demo fotoğraflarına göre diğer insanları ve trend olan konuları takip etme özellikleri sunuyor. Twitter’daki “tweet”’ mesajının karşılığı bu uygulamada gerçek anlamına gelen “truth” olacak.

Uygulamanın lansmanı, Facebook ve Twitter'ın, 2020 başkanlık seçimlerinde destekçilerini 6 Ocak 2021’de ABD Kongresi’ne saldırmaya teşvik ettiği gerekçesiyle Trump'ın hesaplarını yasaklamasından 13 ay sonra yapılmış olacak.

TMTG ve Apple, yorum taleplerine yanıt vermedi, ancak konuyla ilgili bir kaynak Reuters haber alansına, 21 Şubat'ın uygulamanın planlanan lansman tarihi olduğunu doğruladı.

Lansmanın, TMTG'nin gelişimindeki üç aşamadan ilki olması bekleniyor. Şirketin internet sitesine göre ilk aşamayı eğlence, haber ve podcast içeriği sunan TMTG+ adlı bir isteğe bağlı video abonelik hizmeti izleyecek, eğlence, haber ve podcast içeren TMTG+ adlı isteğe bağlı video abonelik hizmeti olacak. Kasım ayındaki bir yatırımcı sunumuna göre, TMTG ayrıca bir podcast ağı başlatmak istiyor.

Şirket son aşamada Amazon ve Google’ın bulut hizmetine rakip olmayı da öngörüyor.

Trump Medya ve Teknoloji Grubu, geçen Ekim ayında eski yatırım bankacısı Patrick Orlando tarafından yönetilen Digital World Acquisition Corp (DWAC) ile birleşmişti. Şirket, Reuters'ın uygulamanın App Store'da listelendiğini bildirmesinin ardından yüzde 20 yükselen hisse fiyatına göre 5,3 milyar dolar değerinde. DWAC, mevcut bir şirketi satın almak amacıyla ‘ilk halka arz’ yoluyla sermaye artırmak için oluşturulmuş, ticari faaliyetleri olmayan, özel amaçlı satın alma yani “boş çek” şirketi olarak biliniyordu.

Trump destekçileri ve perakende yatırımcıları, Trump'ın Cumhuriyetçi siyasi tabanıyla olan popülaritesinin kolay bir ticari başarıya dönüşeceği umuduyla Digital World'ün hisselerini hiç vakit kaybetmeden satın almıştı.

Ancak “Boş çek” şirketi ile yapılan satın alma anlaşması, düzenleme ve denetleme kurumlarına takılma riskiyle karşı karşıya. Demokrat Senatör Elizabeth Warren, geçen ay Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'dan, bu birleşmeyi menkul kıymet yasalarının olası ihlalleri çerçevesinde araştırmasını istedi. SEC, herhangi bir soruşturma planlayıp planlamadığı konusunda açıklama yapmayı reddetti.

TMTG geçen ay özel yatırımcılardan 1 milyar dolar daha topladı.

Kongre saldırısının birinci yıldönümü 6 Ocak'ta Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenleyeceği basın toplantısını iptal eden Trump, bunun yerine 15 Ocak'ta Arizona'da bir mitingde açıklamalar yapacak. Trump’ın sosyal medya uygulaması ile ilgili konuşup konuşmayacağı ise bilinmiyor.

Donald Trump geçen Ekim ayındaki yazılı açıklamasında, "Taleban'ın Twitter'da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerika başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu, kabul edilemez. TRUTH Social'daki ilk ‘gerçeğimi’ çok yakında göndereceğim için heyecanlıyım" ifadelerini kullanmıştı.

