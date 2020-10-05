Trump'ın sözcüsü de koronaya yakalandı

Hastanedeki tedavisi devam eden ABD Başkanı Trump'ın basın sözcüsü McEnany'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı.ABD Başkanı Donald Trump'tan dört gün sonra Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Twitter'daki kişisel hesabından test sonucunu paylaşan McEnany, semptom göstermediğini, ancak kendisini karantinaya aldığını belirtti.

Daha önce kamuoyuna yansıyan görüntülerinde maske takmadığı görülen McEnany, düzenli olarak test yaptırdığını ve maske takmamasının kişisel bir tercih olduğunu söylemişti.

"Başkan taburcu olabilir"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da korona tedavisi gördüğü Walter Reed hastanesinden zırhlı bir araçla kısa süreliğine ayrılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken Beyaz Saray, Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, Fox News kanalına bugün yaptığı açıklamada, Trump'ın durumunun iyiye gittiğini ve gün içinde Beyaz Saray'a dönebileceği konusunda iyimser olduklarını belirtti. Trump'ın "inanılmız bir ilerleme" kaydettiğini ifade eden Meadow, "Gece boyunca durumu daha da iyiye gitti ve normal çalışma planına dönmeye hazır" şeklinde sözlerini sürdürdü.