Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı New York'ta protesto edildi

NEW YORK (AA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde Orta Doğru barış planı, New York’ta düzenlenen gösteride protesto edildi.

New York Belediyesi önünde toplanan Filistin yanlısı sivil toplum örgütleri (STK) ve siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudiler, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı sözde barış planını kınadı.

Protestoyu organize eden STK’lerden "Filistin için Amerikalı Müslümanlar"ı temsilen gösteriye katılan Vasım Kenan, burada yaptığı konuşmada, ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak lanse edilen planın aslında ‘Yüzyılın Hırsızlığı’ olduğunu söyledi.

Kenan, Filistin halkına dayatılan Trump’ın sözde barış planının kabul edilir bir yanı olmadığını belirterek, “Bu plan, daha doğmadan öldü ve bu da kasıtlı olarak planın reddedilmesi için yapıldı. Maksat, ilhaklar için Filistinlilere hiçbir seçenek tanımamaktı.” yorumunu yaptı.

- “Tek çözüm işgali sonlandırmaktır”

Gösteride konuşan Neturei Karta International’dan Haham Yisroel Dovid Weiss de sözde Orta Doğu barış anlaşmasını siyonizm karşıtı Yahudiler olarak tanımadıklarını vurgulayarak, “Bugün buraya İsrail’den, İngiltere’den, Kanada’dan gelen Yahudi toplumu temsilcileri ile birlikte katıldık, bu plana karşı çıkıyoruz.” dedi.