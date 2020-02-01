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Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı New York'ta protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 02:30 | Son Güncelleme

Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı New York'ta protesto edildi

NEW YORK (AA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde Orta Doğru barış planı, New York’ta düzenlenen gösteride protesto edildi.

New York Belediyesi önünde toplanan Filistin yanlısı sivil toplum örgütleri (STK) ve siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudiler, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı sözde barış planını kınadı.

Protestoyu organize eden STK’lerden "Filistin için Amerikalı Müslümanlar"ı temsilen gösteriye katılan Vasım Kenan, burada yaptığı konuşmada, ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak lanse edilen planın aslında ‘Yüzyılın Hırsızlığı’ olduğunu söyledi.

Kenan, Filistin halkına dayatılan Trump’ın sözde barış planının kabul edilir bir yanı olmadığını belirterek, “Bu plan, daha doğmadan öldü ve bu da kasıtlı olarak planın reddedilmesi için yapıldı. Maksat, ilhaklar için Filistinlilere hiçbir seçenek tanımamaktı.” yorumunu yaptı.

- “Tek çözüm işgali sonlandırmaktır”

Gösteride konuşan Neturei Karta International’dan Haham Yisroel Dovid Weiss de sözde Orta Doğu barış anlaşmasını siyonizm karşıtı Yahudiler olarak tanımadıklarını vurgulayarak, “Bugün buraya İsrail’den, İngiltere’den, Kanada’dan gelen Yahudi toplumu temsilcileri ile birlikte katıldık, bu plana karşı çıkıyoruz.” dedi.

Weiss, Orta Doğu'da sorunun kökenine inilmesi gerektiğine dikkati çekerek, Trump’a da “İsrail’de baskı gören ve de burada Manhattan’ın karşısında Williamsburg’ta yaşayan, dinini bilen Yahudi toplumuna kulak ver.” diye çağrıda bulundu.

İsrail-Filistin barışında en önemli çözümün işgale son verilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin ortadan kaldırılması olduğunu kaydeden Weiss, “Maalesef, bu sözde barış planı daha fazla nefret ve acı getirecek. Tek çözüm işgali sonlandırmaktır.” ifadelerini kullandı.

- “Bu sözde barış planı Filistinlilere hakarettir”

Filistin Amerikan Toplumu koordinatörü Tala İsmail ise Trump’ın planının gelecekte yapılabilecek muhtemel barış anlaşmalarını baltalayan bir içeriğe sahip olduğunu belirterek, “Filistin halkını ve genel insan haklarını önemsemeyen, tek taraflı olarak hazırlanıp dayatılan bu sözde barış planı Filistinlilere hakarettir.” diye konuştu.

Ellerinde “İsrail işgaline son”, “Filistinlilerin direnmeye hakkı var” yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, yapılan konuşmalardan sonra sloganlar atarak olaysız dağıldı.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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