Trump’ın Sözleri Aşırı Sağcı Proud Boys’u Sevindirdi

Tartışmanın o bölümünde Başkan Trump ve moderatör Chris Wallace arasında hararetli bir diyalog yaşandı. Trump, “Her şeyi yapmaya hazırım. Ben barış istiyorum. Onlara ne demek istiyorsun? Bana bir isim söyle” yanıtını verdi; ancak moderatörün ısrarlı sorularına rağmen bu milis grupları açık bir şekilde kınamadı. Bu gruba “Geri durun ve hazır bekleyin” sözleriyle seslenen Trump, radikal sol ideolojiye sahip olduğu bilinen Antifa’yı suçladı.

Moderatör Chris Wallace özellikle Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde siyah Jacob Blake’in polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protestolarda beyaz bir gencin iki göstericiyi öldürmekle suçlandığı olayları ve nefret grubu olarak nitelenen Proud Boys (Gururlu Çocuklar) grubunu gündeme getirdi.

Başkan adaylarının ilk tartışma programında Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın nefret grubu Proud Boys’u (Gururlu Çocuklar) kınamaktan kaçınması grup tarafından sevinçle karşılandı. Grup üyeleri, Trump’ın grubu doğrudan kınamaktan kaçınmasının ardından sosyal medyada sevinç mesajları paylaştı. Bazı çevreler Trump’ın sözlerini gruba destek olarak algıladı.

Trump’ın bu grubu doğrudan ve açık bir şekilde kınamaması, Cumhuriyetçi Başkan adayının bu gruba üstü kapalı onay verdiği yorumlarına neden oldu.

Sık sık Başkan Trump’ın mitinglerinde boy gösteren Proud Boys grubunun liderleri, bu sözleri Antifa olarak bilinen anti-faşist aktivistlere karşı eylemlerinin desteklenmesi olarak algıladı.

Proud Boys’un lideri Enrique Tarrio Instagram’da “tartışma sahnesinde grubun gündeme gelmesinden heyecan duyduğunu” yazdı. “Proud Boys’a geri durmasını ve hazır beklemelerini söyledi. Biz hep bunu yapıyorduk” dedi.

Proud Boys’un organizatörlerinden Joe Biggs daha ileri gidip küfürlü bir ifade kullanarak “Yani Trump gidin bunları mahvedin dedi. Bu beni çok mutlu ediyor” diye yazdı.

Başkan Donald Trump ise televizyon tartışmasından bir gün sonra, tartışma yaratan sözlerine açıklık getirmeye çalıştı.

Televizyon tartışmasında gündeme gelen Proud Boys grubuna değinen Trump “Bana bir tanım vermeniz lazım. Kim olduklarını gerçekten bilmiyorum. Yalnızca geri durmaları gerektiğini söyleyebilirim. Polisin işini yapmasına izin vermeliler” dedi.