Trump’ın Sözleri Aşırı Sağcı Proud Boys’u Sevindirdi

Başkan adaylarının ilk tartışma programında Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın nefret grubu Proud Boys’u (Gururlu Çocuklar) kınamaktan kaçınması grup tarafından sevinçle karşılandı. Grup üyeleri, Trump’ın grubu doğrudan kınamaktan kaçınmasının ardından sosyal medyada sevinç mesajları paylaştı. Bazı çevreler Trump’ın sözlerini gruba destek olarak algıladı.
3 Kasım’daki seçimler öncesinde adayların karşı karşıya geldiği ilk tartışmada, Başkan Trump’a beyazların üstünlüğünü savunan grupları ve ABD’de son dönemdeki protestolarda boy gösteren milis grupları kınayıp-kınamayacağı soruldu.
Moderatör Chris Wallace özellikle Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde siyah Jacob Blake’in polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protestolarda beyaz bir gencin iki göstericiyi öldürmekle suçlandığı olayları ve nefret grubu olarak nitelenen Proud Boys (Gururlu Çocuklar) grubunu gündeme getirdi.
Tartışmanın o bölümünde Başkan Trump ve moderatör Chris Wallace arasında hararetli bir diyalog yaşandı. Trump, “Her şeyi yapmaya hazırım. Ben barış istiyorum. Onlara ne demek istiyorsun? Bana bir isim söyle” yanıtını verdi; ancak moderatörün ısrarlı sorularına rağmen bu milis grupları açık bir şekilde kınamadı. Bu gruba “Geri durun ve hazır bekleyin” sözleriyle seslenen Trump, radikal sol ideolojiye sahip olduğu bilinen Antifa’yı suçladı.
Trump’ın bu grubu doğrudan ve açık bir şekilde kınamaması, Cumhuriyetçi Başkan adayının bu gruba üstü kapalı onay verdiği yorumlarına neden oldu.
Sık sık Başkan Trump’ın mitinglerinde boy gösteren Proud Boys grubunun liderleri, bu sözleri Antifa olarak bilinen anti-faşist aktivistlere karşı eylemlerinin desteklenmesi olarak algıladı.
Proud Boys’un lideri Enrique Tarrio Instagram’da “tartışma sahnesinde grubun gündeme gelmesinden heyecan duyduğunu” yazdı. “Proud Boys’a geri durmasını ve hazır beklemelerini söyledi. Biz hep bunu yapıyorduk” dedi.
Proud Boys’un organizatörlerinden Joe Biggs daha ileri gidip küfürlü bir ifade kullanarak “Yani Trump gidin bunları mahvedin dedi. Bu beni çok mutlu ediyor” diye yazdı.
Başkan Donald Trump ise televizyon tartışmasından bir gün sonra, tartışma yaratan sözlerine açıklık getirmeye çalıştı.
Televizyon tartışmasında gündeme gelen Proud Boys grubuna değinen Trump “Bana bir tanım vermeniz lazım. Kim olduklarını gerçekten bilmiyorum. Yalnızca geri durmaları gerektiğini söyleyebilirim. Polisin işini yapmasına izin vermeliler” dedi.
Beyazların üstünlüğünün savunulmasını kınayıp kınamadığı sorulduğunda Trump “Kınanması gereken her şeyin her şeklini hep kınadım” dedi.
Trump’ın konuyla ilgili duruşunu değiştirmesi
Proud Boys grubu için sürpriz değil, ilk açıklamaları sonrasında grup içinde yaşanan sevinci azaltması da olası değil.
Proud Boys’un organizatörlerinden Biggs, Salı gecesi paylaştığı mesajda, “Önümüzdeki günlerde kitleleri yatıştırmak için bizimle ilgili açıklama yaparsa şaşırmayın. Bizim iyi çocuklar olduğumuzu biliyor” yazmıştı.
Biden’dan sert tepki
Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden rakibiyle ilk tartışmanın ardından Ohio’da düzenlediği kampanya etkinliği sırasında basın mensuplarına konuştu. Trump’ın ırkçı grupları doğrudan kınamaktan kaçınmasına değinen Biden, “Biz bu değiliz” dedi. Nefret gruplarına “Vazgeçin, çekilin” çağrısında bulundu.
Tartışma Başkan Trump’ın ülke genelinde ırkçılık karşıtı gösterilerde yaşanan şiddet olaylarından yalnızca Antifa’yı suçladığı bir döneme rastladı. FBI Başkanı Chris Wray, ABD’de şiddete başvuran beyazların üstünlüğünü savunan grupların en büyük yurtiçi güvenlik tehdidi olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.
Nefret ve Aşırıcılığa Karşı Küresel Proje adlı sivil toplum kuruluşunun kurucularından Heidi Beirich, “Beyazların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı grupların, Başkan’ın sözlerini Proud Boys’a destek olarak algıladıklarını” söyledi. Bu grupların Başkan’ın sözlerinden baskılı tişört yapıp-satmaya başladıklarını kaydetti.
Beirich, “Başkan Trump Proud Boys’a yeni bir slogan vermiş oldu” yorumunu yaptı.
Proud Boys kimdir?
2016 yılında Kanada ve İngiltere kökenli bir aktivist Gavin McInnes tarafından kurulan Proud Boys, aşırı sağcı, göçmen karşıtı ve solcu aktivistlere karşı şiddete başvuran bir grup.
Grup kendisini “Batılı şovenistlerin içki klübü” olarak tanımlıyor. Ancak aşırıcı grupları yakından takip eden kuruluşlar bunun göçmen karşıtı, Müslüman karşıtı ve kadınlardan nefret eden grup için bir kılıf olduğunu belirtiyor.
Grubun üyeleri genellikle siyah ve sarı polo t-shirt giyiyor. Avustralya, İngiltere ve Norveç’in yanı sıra ABD’nin çoğu eyaletinde varlık gösteriyor.
Proud Boys üyeleri arasında beyaz olmayan kişilerin de olduğunu söylese de beyazların üstünlüğünü savunduğu bilinen tanıdık isimleri gruba dahil ettiği; beyazların üstünlüğünü savunan grupların gösterilerine katıldığı belirtiliyor.
Bu grubun üyeleri en son 26 Eylül'de Oregon eyaletinin Portland kentinde başka aşırı sağcı gruplarla birlikte miting düzenlemişti. Grup, Trump'a ve polise destek vermek, kanun ve nizamı yeniden sağlamak amacıyla bir ifade özgürlüğü etkinliği olarak nitelediği gösterisine 10 bin kişinin katılmasını beklemiş, ancak gösteriye geniş katılım olmamıştı.
Proud Boys, Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube’da yasaklı. O nedenle bu grubun üyeleri büyük ölçüde Telegram ya da Parler gibi daha az popüler platformlara yönelmiş durumda.
Proud Boys’un eski üyelerinden Jason Kessler, 2017 yılında Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde aşırı sağcıların mitingini düzenleyen isimdi.
Neo-Nazi grupları bir araya getiren aşırı sağcıların yürüyüşü karşı taraftan bir protestocunun ölümüyle sonuçlanmıştı. Trump, beyazların üstünlüğünü savunan gruplar ve ırkçılık karşıtı göstericiler arasındaki olaylarda her iki tarafı suçlamıştı.
Proud Boys yaptığı açıklamalarda şiddeti onaylamadığını söylese de, üyeleri son yıllarda şiddete başvuran eylemlerde yer aldı.
Geçtiğimiz yıl iki Proud Boys üyesi New York’ta 2018 yılında antifa aktivistlerinin darp edildiği olaylarla bağlantılı olarak saldırı ve başkaldırı ile suçlanmıştı.
Bu yıl içinde Proud Boys üyeleri Oregon eyaletinin Portland kentinde sağcı ve solcu aktivistler arasındaki çatışmalarda yer almıştı.
İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği’ne (ADL) göre, 22 Ağustos’ta Proud Boys, solcu göstericilerle çatışmış, çok sayıda şiddet eylemlerinde rol almıştı.