Trump'ın Suriye açıklaması

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın dengesizce ve sorumsuzca bir açıklama yaptığını belirterek, "Hükümetin buna sert bir tepki vermesi gerekir." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden Suriye'ye ilişkin yaptığı, "Eğer Türkiye Kürtlere saldırırsa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik bir güvenli bölge oluşturulabilir." paylaşımını hatırlattı.

Öztürk Yılmaz, "Dengesizce yapılmış, sorumsuz bir açıklamadır. Hükümetin buna sert bir tepki vermesi gerekir. Biz ilk defa, 20 mille ilgili bir açıklamayı buradan duymuş oluyoruz. Hükümetin, Suriye ile ilgili Amerika'nın çekilme sürecinde yapmış olduğu görüşmeleri gerekirse kapalı bir Meclis oturumda bizlerle paylaşması gerekir." diye konuştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu ve Meclis başkanlığından istifa etmediğini hatırlatan Yılmaz, bunun açıkça anayasanın ihlali olduğunu savundu.