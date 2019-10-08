Trump'ın Suriye Kararına Cumhuriyetçiler ve Demokratlardan Sert Tepki

Başkan Donald Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’nin kuzeydoğusundan kısmen çekme kararından Kongre rahatsız. Karara hem Demokrat hem de Trump’ın partisi Cumhuriyetçilerden tepki geldi. Son dönemde Trump hakkındaki azil soruşturmasıyla daha da kutuplaşan Kongre’nin Suriye konusunda ortak tavır göstermesi dikkat çekti.

ABD Kongresi’nde savunma ve güvenlik konularındaki açıklamalarıyla öne çıkan, Suriye konusunda ABD’nin bölgeden çekilmemesi gerektiğini savunan ve Trump’a yakın olduğu bilinen Cumhuriyetçi Senatör Linsey Graham ABD’nin bu kararla ortaklarına “güvenilmez bir müttefik” olduğu mesajını verdiğini savundu.

Geçtiğmiz aylarda Türkiye'de bir dizi konuda temaslarda bulunan Senatör Graham sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda ve Fox News’da katıldığı yayında “Kürtleri terk ederek en tehlikeli mesajı- Amerika’nın güvenilmez bir müttefik olduğu mesajını verdik. Türkiye’nin Suriye’yi işgal etmesi halinde iki partinin desteklediği yaptırımları sunacağız ve Kürt güçlere saldırmaları halinde NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulunacağız” ifadelerini kullandı.