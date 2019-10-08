Trump'ın Suriye Kararına Cumhuriyetçiler ve Demokratlardan Sert Tepki

Başkan Donald Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’nin kuzeydoğusundan kısmen çekme kararından Kongre rahatsız. Karara hem Demokrat hem de Trump’ın partisi Cumhuriyetçilerden tepki geldi. Son dönemde Trump hakkındaki azil soruşturmasıyla daha da kutuplaşan Kongre’nin Suriye konusunda ortak tavır göstermesi dikkat çekti.
ABD Kongresi’nde savunma ve güvenlik konularındaki açıklamalarıyla öne çıkan, Suriye konusunda ABD’nin bölgeden çekilmemesi gerektiğini savunan ve Trump’a yakın olduğu bilinen Cumhuriyetçi Senatör Linsey Graham ABD’nin bu kararla ortaklarına “güvenilmez bir müttefik” olduğu mesajını verdiğini savundu.
Geçtiğmiz aylarda Türkiye'de bir dizi konuda temaslarda bulunan Senatör Graham sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda ve Fox News’da katıldığı yayında “Kürtleri terk ederek en tehlikeli mesajı- Amerika’nın güvenilmez bir müttefik olduğu mesajını verdik. Türkiye’nin Suriye’yi işgal etmesi halinde iki partinin desteklediği yaptırımları sunacağız ve Kürt güçlere saldırmaları halinde NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulunacağız” ifadelerini kullandı.
ABD’de Cumhuriyetçilerin kontrolunda bulunan Senato’nun Çoğunluk Lideri Mitch McConnel de yazılı bir açıklama yayınlayarak Amerika’nın Suriye’de ve bölgedeki güvenlik çıkarlarının uzun vadede korunabilmesi adına Suriye’de askeri varlığının devam etmesi gerektiğinin bu yılın başında Senato’da alınan kararda altının çizildiğini hatırlattı, “Her iki partinin destek verdiği tasarının ortaya çıkmasına neden olan koşullar bugün de hala geçerli” dedi.
McConnell, Amerika’nın Suriye’den askerlerini çekmesinin sadece Rusya, İran ve Esad rejiminin avantajına olacağın savundu ve Başkan Trump’a “IŞİD’i yenmek ve NATO müttefiğimiz Türkiye ile Suriye rejimine muhalif yerel ortaklarımız arasında önemli bir uzlaşmazlığı önlemek adına, Başkan’ı bölgedeki uluslararası koalisyondaki ABD liderliğini koruma” çağrısında bulundu.
ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Demokrat başkanıNancy Pelosi, Başkan Trump’a Suriye’den asker çekme kararından vazgeçmesi çağrısında bulunarak, “Bu karar bölgesel güvenlik ve istikara yönelik çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. İran ve Rusya’nın yanı sıra müttefiklerimize de Amerika’nın artık güvenilir bir ortak olmadığı yönünde tehlikeli bir mesaj iletmiş oluyor” dedi.
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