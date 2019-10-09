Trump’ın Suriye Kararının Perde Arkası

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeydoğusundan asker çekme kararını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz Pazar günü yaptığı telefon görüşmesinden sonra almıştı. Reuters’ın haberine göre, Trump Erdoğan’la telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamayı danışmanına bizzat yazdırdı. Reuters haber ajansı ABD Başkanı Trump’ın kendisine yakın Cumhuriyetçi destekçileri ve yabancı müttefiklerini bile hazırlıksız yakalayan, danışmanlarını da hasa kontrolu yapmak durumunda bırakan kararının perde arkasını ve karar öncesinde Trump’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını yazdı. Reuters konuyla ilgili haberinde, Trump’ın Suriye kararı geleneksel yapıların bozulduğu ve çok az sayıda danışmanın kendisine meydan okuyabildiği Beyaz Saray’da Trump’ın ani dış politika kararları verme konusunda daha özgür olduğu yorumunu yaptı. Reuters’a konuşan bir ulusal güvenlik yetkilisi içerde hakkında Demokratların başlattığı azil soruşturmasıyla gittikçe artan bir baskıyla karşı karşıya olan Trump’ın dış politika kararları konusunda yaptığı değerlendirmede ABD Başkanı’nın geçtiğimiz ay ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ı görevden almasının, Başkan’ın üst düzey danışmanları tarafından daha az dizginlenebildiğinin işareti olduğunu savundu. Yetkili “Kimsenin şu aşamada Trump’ın Trumplığını yapmasına engel olamayacağı konusunda bir his var. O nedenle herkes kemerlerini takmalı” değerlendirmesinde bulundu.

“Trump Suriye açıklamasını danışmanına bizzat kendisi yazdırdı” Trump’ın Suriye konusundaki politika değişikliği Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra gelmiş, Beyaz Saray da telefon görüşmesinden birkaç saat sonra gece geç saatte yazılı açıklama yayınlamıştı. Reuters haber ajansına konuşan bir Trump yönetimi yetkilisine göre, ABD askerlerinin olası operasyon bölgesinden çekileceğinin belirtildiği açıklamayı Başkan Trump bizzat kendisi danışmanına yazdırdı. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz Aralık ayında da ABD’nin Suriye’den tamamen çekilmesi çağrısı yapmış, Pentagon’dan gelen tepkilerin ardından geri adım atmak zorunda kalmıştı. Hatta o dönem Savunma Bakanı Jim Mattis de Suriye konusunda yaşanan görüş ayrılığının ardından görevinden istifa etmişti. ABD Başkanı Trump Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada en son aldığı Suriye kararı konusunda herkese danıştığı konusunda ısrarlıydı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da Başkan’ın Suriye’nin kuzeydoğusundaki askerlerin güvenliğinin sağlanması konusunda kendilerine danıştığını Salı günü yapılan yazılı açıklamada doğruladı.

“Başkan askerleri bölgeden çekmek suretiyle korumaya karar verdi” Reuters haber ajansına konuşan Trump yönetiminden üst düzey yetkiliye göre, Trump’ın ani Suriye kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye’nin Suriye’ye girme tehdidini hayata geçirmeyi planladığını öğrenmesinin ardından geldi. Üst düzey yetkili “Askerlerimizi çekmemiz istenmedi. Başkan Türkiye’nin olası işgalini öğrenince bölgede 50 özel operasyon kuvveti olduğunu bildiği için, bu askerleri bölgeden çekmek suretiyle koruma kararı aldı” dedi. Yetkili Trump’ın bu kararının ABD’nin Suriye’den çekilmesi anlamına gelmediğini de vuguladı. “Üst düzey yetkililer arasında kafa karışıklığı yaşandı” Reuters’a konuşan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de Trump’ın Erdoğan’a ABD’nin Türkiye’nin askeri planını desteklemediği mesajını net bir şekilde verdiğini söyledi. Reuters haber ajansına konuşan ve Beyaz Saray içindeki tartışmalara vakıf olan bir kaynağa göre, Trump’ın tam olarak neye karar verdiğini anlamaya çalışan üst düzey yetkililer arasında kafa karışıklığı yaşandı.