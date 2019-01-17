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"Trump'ın Suriye'den çekilme kararında geri adım yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 01:38 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'dan bazı üst düzey yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlaması kararında herhangi bir değişiklik olmadığını söylediği ifade edildi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlaması kararına ilişkin herhangi bir geri adım olmadığı belirtildi.

Amerikan CNN kanalında yer alan ve isimleri açıklanmayan bazı üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberde, Trump'ın Suriye kararına ilişkin güncel durum değerlendirmesi yapıldı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki Münbiç ilçesinde dün yaşanan bombalı saldırının ardından Trump yönetiminin tavrının ne olacağı konuşulurken, bazı üst düzey yetkililer CNN'in Beyaz Saray muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Trump'ın, askerlerin Suriye'den çekilmeye başlaması kararında şu ana kadar herhangi bir geri adımın olmadığını aktaran yetkililer, sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

Öte yandan, Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Senatör Lindsey Graham, Senatodaki bir oturumda konuya ilişkin açıklamasında Trump'a yüklendi.

Münbiç'teki saldırıyı üstlendiği belirtilen terör örgütü DEAŞ'ın "Trump'ın Suriye kararından cesaret aldığını" savunan Graham, patlamanın yaşandığı restoranda geçen yemek yediğini ifade etti.

YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, dün ABD askerleri devriye yaptığı sırada patlama meydana gelmişti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Münbiç'teki olayın ardından yaptığı ilk açıklamada saldırıya temas etmeden, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ yenildi." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise "Münbiç'te 16 Ocak 2019'da yerel bir toplantı yaparken 2 ABD askeri, bir Savunma Bakanlığı sivil personeli ve bir sözleşmeli personel öldü, 3 asker yaralandı." ifadesine yer verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD DEAŞ Donald Trump münbiç Suriye terör saldırısı

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