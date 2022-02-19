Trump’ın Talebine Mahkemeden Ret

Eski Başkan Donald Trump’ın, bazı Kongre üyeleri ve iki Kongre polisi tarafından hakkında açılan davanın düşürülmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi. Davada 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınını Trump’ın sözlerinin tetiklemiş olabileceği iddia ediliyor.

Başkent Washington Bölge Mahkemesi Hakimi Amit Mehta, kararında Trump’ın Kongre baskını öncesinde sarf ettiği sözlerin Anayasa’nın Birinci Ek Maddesi ile korunmayan ‘‘tahrik’’ içerikli sözler olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Mehta açıklamasında, ‘‘Bir mahkeme ancak en sıra dışı durumlarda bir başkanın konuşmasının Birinci Ek Madde ile korunmadığı görüşünde olabilir. Ancak mahkeme bu durumun öyle olabileceği görüşünde’’ ifadelerini kullandı.

Bölge Mahkemesi’nin kararından saatler önce de Ulusal Arşiv, Trump’ın Mar-a-Lago konutundaki bulunan kayıtların gizli bilgileri içerdiğini ve Adalet Bakanlığı’nın bu konuda bilgilendirildiğini belirtmişti.

Perşembe günü ise New York’ta bir hakim Trump ve iki yetişkin çocuğu Ivanka Trump ile Donald Jr. Trump’ın New York eyaletinde Trump işletmeleri hakkında açılan sivil soruşturmada yeminli ifade vermeleri gerektiği kararına varmıştı.

Kongre’nin 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarını onaylamasına saatler kala Beyaz Saray yakınında düzenlenen bir gösteride konuşan Trump destekçilerine ‘‘Bütün gücünüzle savaşın, bütün gücünüzle savaşmazsanız artık bir ülkeniz olmayacak’’ demişti.

6 Ocak 2021’de Donald Trump’ın Beyaz Saray yakınında yaptığı mitingin ardından destekçileri Kongre’ye yürümüş ve Demokrat Joe Biden’ın seçim zaferinin tescillendiği Kongre oturumunu engellemek için polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmişti.

ABD’de Kongre baskınının yaşandığı gün dört kişi ölmüş, bir polis memuru da Kongre savunmasının ertesi günü hayatını kaybetmişti. Trump destekçilerinin saatler süren baskınında onlarca polis yaralanmış, olayların ardından dört polis memuru intihar etmişti. Olayın ardından başlatılan kapsamlı soruşturma kapsamında 700’den fazla kişi hakkında suçlama yapılmıştı.

Mehta, Trump’ın konuşmasının göstericileri yasaları çiğnemeye itmiş olabileceğini söyledi. Ancak hakim Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. ve avukarı Rudy Giuliani’nin konuşmalarının ise Anayasa’nın Birinci Ek Maddesi kapsamında korunduğu hükmüne vardı.

