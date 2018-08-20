HABER

"Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 22:36 | Son Güncelleme

NABE'nin yaptığı ankete katılanların yüzde 91'i, Trump'ın uygulamaya soktuğu veya uygulamakla tehdit ettiği gümrük tarifelerinin ABD ekonomisine etkisinin olumsuz olacağını belirtti

ABD'de yapılan bir anket, Başkan Donald Trump'ın ek gümrük tarifelerinin ülke ekonomisini olumsuz etkilemesinin beklendiğini ortaya koydu.

İş Ekonomisi Ulusal Birliği (NABE) tarafından 19 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde, Amerikan iş dünyasındaki 251 katılımcıyla yapılan ankette, Trump politikalarının Amerikan ekonomisini nasıl etkileyeceği soruldu.

Ankete katılanların yüzde 91'i Trump'ın uygulamaya soktuğu veya uygulamakla tehdit ettiği gümrük tarifelerinin ABD ekonomisine etkisinin olumsuz ve önemli olacağını belirtti.

Katılımcıların yüzde 66'sı ise ABD'nin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasından (NAFTA) çekilmeyi düşünmeye devam etmesi durumunda bunun yine ülke ekonomisine olumsuz etki edeceğini ifade etti.

Ankette, ABD'nin mali politikalarının ekonomiyi fazla desteklediğini düşünen katılımcılarının oranı yüzde 71, mali politikalar sayesinde federal bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranını düşüreceğine inananların oranı ise yüzde 81 oldu.

Öte yandan, ankete katılanların yüzde 37'si Trump'ın geçen yılın sonunda yürürlüğe koyduğu vergi indirimleri yasasının bu seneki ekonomik büyümeyi yüzde 0,25 ile 0,5 arasında arttıracağını öngördüğünü ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 74'ü ekonomik politikaların gelir eşitsizliğini azaltması gerektiğini vurgularken, yüzde 60'ı ekonomi politikalarının iklim değişikliğini hafifletmesi gerektiğini savundu.

PARTNEREce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çektiEce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çekti
TBMM Başkanı Yıldırım Çamlıca Camii ve Kule inşaatını incelediTBMM Başkanı Yıldırım Çamlıca Camii ve Kule inşaatını inceledi
Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesiSevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump ekonomik politikalar gümrük tarifeleri İş Ekonomisi Ulusal Birliği (NABE)

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

ABD Büyükelçiliğinden Türkiye'ye teşekkür mesajı!

ABD Büyükelçiliğinden Türkiye'ye teşekkür mesajı!

Meteoroloji'den son dakika kritik açıklama!

Meteoroloji'den son dakika kritik açıklama!

Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti

Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.