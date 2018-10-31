"Trump'ın tavırları saldırıların zeminini oluşturuyor"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'de sinagoga yapılan silahlı saldırıya ilişkin, "ABD Başkanı Trump'ın tavırları bu tarz saldırıların zeminini oluşturuyor. Her kullandığı cümlede ayrımcılık yapıyor ve insanları kışkırtıyor." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Tunceli'de iki askerin donarak şehit olmasının "Sarıkamış şehitlerini" hatırlattığını belirterek, yetkililerin gerekli tedbirleri almasını zaruri gördüklerini söyledi.

ABD'de sinagoga yapılan silahlı saldırı konusunda Karamollaoğlu, "ABD Başkanı Trump'ın tavırları bu tarz saldırıların zeminini oluşturuyor. Her kullandığı cümlede ayrımcılık yapıyor ve insanları kışkırtıyor. Bir ibadethaneye yapılan saldırıyı hangi dine mensup olursa olsun kınamak mecburiyetindeyiz. Biz bu sinagog saldırısını nasıl kınıyorsak dünyanın çeşitli yerlerinde camilere yapılan ve gündelik olarak Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları da dünyanın kınaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'ye büyük katkı sağlayacağını ifade eden Karamollaoğlu, havalimana emeği geçenleri tebrik etti.

Karamollaoğlu, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için adı geçen Bedrettin Dalan'ın gündeme getirmesiyle ilgili bir soru üzerine de "Bedrettin Dalan elbette İstanbul'un gelişmesinde önemli rol oynamış bir isim fakat son dönemde siyaset gündeminde olmayan isim tutar mı onu bilemem." dedi.

