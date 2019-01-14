Trump’ın tehdit açıklaması tepki topluyor

Açıklamayı değerlendiren ASAM Terör Uzmanı, Altınbaş Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fak. Öğr. Üy. Dr. Eray Güçlüer, "Aslında ABD, ‘Türkiye’nin olası operasyonuyla büyük oranda silahlı güç kaybına uğrayacak olan PKK/PYD’yi Suriye’nin geleceğinde siyasi olarak aktif bir rol sahibi yapabilir miyiz’ diye arayış içinde. Bu anlamda ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasını ‘Ankara’nın PKK/PYD’ye yönelik operasyonunu engelleyebilir miyiz, en azından sınırlandırabilir miyiz, PKK/PYD’yi koruyabilir miyiz’ kaygısına yönelik siyasi manevraların parçası olarak görüyorum. Çünkü ekonomik ya da başka türlü tehditlerle Türkiye’ye güvenlik stratejisini ve planlarını değiştirtebilmeleri söz konusu değil. Dolayısıyla bu tür açıklamaları, mesajları, Donald Trump’ın dengesizliği üzerinden değil de sahadaki dengeler ve gerçeklikler üzerinden okumalıyız” şeklinde konuştu.

“PKK/PYD SURİYE’DE KALAMAZ”

PKK/PYD’nin bölgede sadece Türkiye’nin değil, aralarında ÖSO bünyesindeki Kürt Gruplar, Arap aşiretleri ve Türkmenlerin de dahil olduğu pek çok unsurun da hedefinde olduğunu söyleyen Dr. Eray Güçlüer şu değerlendirmede bulundu:

“Şu anda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) çatısı altında Kandil dışında herhangi bir unsur kalmamış, yani ABD’nin yıllardır desteklediği PYD/PKK aparatı yalnız kalmıştır. Bu aparat Türkiye’nin olası operasyonuyla da çok büyük oranda bölgeden silahlı güç olarak silinecektir. PKK/PYD’nin böyle bir operasyon sonucunda siyasi bir varlık olarak da Suriye’de kalabilme ihtimali oldukça zayıftır. Bölgede siyasal Kürtçülüğü PYD/PKK üzerinden dayatma çabaları belki de 100 yıllık bir plan. Ve bunu ABD dışındaki pek çok ülke de besliyor, destekliyor.

Ama Türkiye yurt içinde PKK’ya dersini verdi. Yakın sınır çevresinde de verdi. PKK/PYD Suriye’de de yok edilirse Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanmış olacak. Terör ortadan kalkacağı için, ki DAEŞ ve diğer terör örgütleri de Türkiye’nin hedefindedir, yeniden kurumsal bir Suriye devlet yapısının oluşturulması mümkün hale gelecek. Bölgede istikrar ve huzur sağlanacağı için Türkiye’nin de güvenliği ve huzuru sağlanacak. Bunu sağlamak için gereken operasyonları gerçekleştirmek de BM Sözleşmesi’nin 51’nci maddesi başta olmak üzere Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkıdır.”