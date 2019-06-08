HABER

Trump'ın tehdit ettiği Meksika ile ABD anlaştı

08.06.2019 12:26 | Son Güncelleme

ABD ile Meksika üç gün süren müzakereler sonucunca kritik göç anlaşmasını imzaladı.

Taraflar arasında anlaşma sağlanamasaydı Trump'ın talimatıyla Pazartesi‘den itibaren Meksika'ya gümrük vergisi uygulanmaya başlayacaktı.ABD ile Meksika, iki ülke arasında krize neden olan "yasa dışı göç" konusunda anlaşmaya vardı. Taraflar arasında imzalanan anlaşmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'dan ihraç edilecek tüm ürünlere yüzde 5 gümrük vergisi uygulanması için verdiği talimatı "süresiz olarak askıya aldığını" duyurdu.

Trump, "Size ABD'nin Meksika ile anlaşma imzaladığını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. ABD tarafından Meksika'ya pazartesi gününden itibaren uygulanması planlanan gümrük vergileri bu vesileyle süresiz olarak askıya alınmıştır" diye tweet attı.

Trump, "Meksika da buna karşılık Meksika'dan (ABD'ye) göç dalgasını durdurma konusunda ciddi önlemler almayı kabul etti" diye ekledi. ABD Başkanı, bu sayede "Meksika'dan ABD'ye yönelik yasa dışı göçün büyük ölçüde azalacağını veya sona ereceğini" ifade etti.

ABD ve Meksika, iki ülkeden üst düzey yetkililerin üç gün süren müzakerelerinin ardından anlaştı. Anlaşmanın imzalandığı günkü görüşmeler 12 saat sürdü.

Anlaşmanın içeriği

Varılan anlaşmanın ardından yapılan ortak açıklamaya göre, Meksika mutabakat kapsamında "düzensiz göçü engellemek için daha önce görülmemiş adımlar" atacak. Meksika bu kapsamda, başta Guatemala sınırı olmak üzere ülke genelinde daha fazla Ulusal Muhafız konuşlandırma taahhüdü verdi.

Anlaşmaya göre ayrıca, iki ülke, istihbarat paylaşımı ve "koordineli eylemler" dâhil, sınır güvenliği konusunda "ikili işbirliğini güçlendirme" sözü verdi.

Washington'ın en önemli taleplerinden biri, ABD'ye ulaşmaya çalışan sığınmacıların, iltica başvurularının Meksika topraklarında değerlendirilmesiydi. Ancak bu madde, anlaşmada yer almadı. Bu nedenle anlaşmanın "adil" olduğunu belirten Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, "Başlangıçta daha sert önlem ve teklifleri vardı. Ama orta noktaya ulaştık" dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Japonya'daki G-20 zirvesinde yaptığı açıklamada, Meksika ile imzalanan anlaşmayı "çok çok önemli" olarak tanımladı. Mnuchin, "Varılan anlaşma bizi daha fazla memnun edemezdi" dedi.

DW,AFP,rtr/CÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
Çocuk istismarı: Kol kırılır yen içinde düşüncesinden uzaklaşıldıÇocuk istismarı: Kol kırılır yen içinde düşüncesinden uzaklaşıldı
Türklere ırkçı tehdit mektupları gelmeye başladıTürklere ırkçı tehdit mektupları gelmeye başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türklere ırkçı tehdit mektupları gelmeye başladı

Türklere ırkçı tehdit mektupları gelmeye başladı

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Hindistan’ı toz fırtınası, yağmur ve dolu vurdu: 26 ölü, 57 yaralı

Ülkeyi doğal afetler vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var

Rusya S-400'ler için tarih verdi!

Rusya S-400'ler için tarih verdi!

Son dakika: ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından bir tabak kurt çıktı

4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından bir tabak kurt çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.