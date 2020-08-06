Trump’ın Tesisine Kalaşnikof’la Giren Gençler Gözaltında

Amerika’da polisten kaçmaya çalışırken Başkan Donald Trump’ın Florida’daki golf tesisine izinsiz giren üç genç tutuklandı. Gençlerden birinin sırt çantasında AK-47 olarak da bilinen Kalaşnikof silahı bulundu.
Trump’ın Mar-a-Lago golf tesisinin bulunduğu Palm Beach bölgesi emniyet sözcüsü Michael Ogrodnick, 15 yaşlarındaki üç genç erkeğin, tesisin yakınlarında bir araç içinde oturdukları sırada bir polis memuru tarafından fark edildiğini ve polisin kendilerine yaklaşmasıyla beraber araçla kaçmaya çalıştıklarını söyledi. Ogrodnick’in aktardıklarına göre, daha sonra Mar-a-Lago’nun önünde bir başka polis memuruyla karşılaşan gençler araçtan inerek tesisin duvarından içeri atlayarak kaçmaya devam etti.
Ogrodnick ayrıca gençlerin “herhangi bir binaya girmeye çalışmadıklarını”, duvardan atlayarak saklanmak istediklerini söyledi.
Olayın geçen hafta Cuma günü yaşandığı, o sırada Trump’ın tesiste olmadığı belirtiliyor.
Kimlikleri açıklanmayan gençler, 18 yaşından küçüklerin tutulduğu cezaevinde gönderilirken, savcılık yetişkin olarak yargılanmaları konusunu değerlendiriyor. Öte yandan yetkiler gençlerin, üzerlerinde bulunan Kalaşnikof’un kendilerine ait olmadığını, bir yerden bulduklarını iddia ettiklerini aktardı.
Trump’ın başkanlık görevine seçilmesinden bu yana Mar-a-Lago tesisinde birçok olay yaşandı. Bu yıl Ocak ayında, bölgedeki iki güvenlik kontrol noktasında durmayan iki kadın araçla polisten kaçmaya çalışmış, polisin ateş açtığı kadınlar gözaltına alınmışlardı. Bu olayın Trump’la ilgili olmadığı daha sonra yetkililerce açıklandı.
2019 yılında, tesise izinsiz giren Çin asıllı bir kadın polisin kendisini gözaltına alma girişimine karşı çıkması nedeniyle yargılandı ve bu yıl Şubat ayında mahkeme kararıyla altı ay hapse mahkum edildi. Söz konusu olay, bir başka Çin asıllı bir kadının tesise girmek için federal polis memurlarına yalan beyanda bulunmakla suçlandığı olaydan birkaç ay sonra yaşandı.