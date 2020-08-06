Trump’ın Tesisine Kalaşnikof’la Giren Gençler Gözaltında

Amerika’da polisten kaçmaya çalışırken Başkan Donald Trump’ın Florida’daki golf tesisine izinsiz giren üç genç tutuklandı. Gençlerden birinin sırt çantasında AK-47 olarak da bilinen Kalaşnikof silahı bulundu.

Trump’ın Mar-a-Lago golf tesisinin bulunduğu Palm Beach bölgesi emniyet sözcüsü Michael Ogrodnick, 15 yaşlarındaki üç genç erkeğin, tesisin yakınlarında bir araç içinde oturdukları sırada bir polis memuru tarafından fark edildiğini ve polisin kendilerine yaklaşmasıyla beraber araçla kaçmaya çalıştıklarını söyledi. Ogrodnick’in aktardıklarına göre, daha sonra Mar-a-Lago’nun önünde bir başka polis memuruyla karşılaşan gençler araçtan inerek tesisin duvarından içeri atlayarak kaçmaya devam etti.

Ogrodnick ayrıca gençlerin “herhangi bir binaya girmeye çalışmadıklarını”, duvardan atlayarak saklanmak istediklerini söyledi.

Olayın geçen hafta Cuma günü yaşandığı, o sırada Trump’ın tesiste olmadığı belirtiliyor.

Kimlikleri açıklanmayan gençler, 18 yaşından küçüklerin tutulduğu cezaevinde gönderilirken, savcılık yetişkin olarak yargılanmaları konusunu değerlendiriyor. Öte yandan yetkiler gençlerin, üzerlerinde bulunan Kalaşnikof’un kendilerine ait olmadığını, bir yerden bulduklarını iddia ettiklerini aktardı.