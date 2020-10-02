Trump'ın Test Sonucu Piyasaları Hareketlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Corona virüsü testi sonucunun pozitif çıkması, Cuma günü borsalarda satışların tetiklenmesine, geleneksel olarak "güvenli liman" olarak nitelenen altın ve tahvil alımlarına talebin hızla artmasına yol açtı.
Merkezi Avustralya'nın Melbourne kentinde bulunan döviz ticareti firması Pepperstone'dan araştırma sorumlusu Chris Weston, piyasalardaki son durumu, "Amerikan başkanı insanları öldüren bir hastalığa yakalandı. Yatırımcılar bu nedenle riskten kaçınmaya çalışıyor" şeklinde özetliyor.
Ancak yatırımcıların nasıl adımlar atacağı, Başkan Trump'ın, dünya çapında bir milyondan fazla kişinin ölümüne yol açan Corona virüsü enfeksiyonunun yol açtığı hastalığa nasıl bir yanıt vereceğine bağlı.
Yatırım bankası Raymond James'in Avrupa stratejisi uzmanı Chris Bailey, Trump'ın Corona testi sonucunun pozitif çıkmasını, "Zaten karmaşa içinde olan dünyada yeni bir belirsizlik söz konusu. Bu iyi bir durum değil" şeklinde değerlendirdi.
Reuters haber ajansına göre Başkan Trump'ın Corona enfeksiyonu belirtilerinin hafif seyretmesi ve hızla iyileşmesi durumunda piyasalar istikrar kazanabilir. Hatta Trump, bu deneyimi, Demokrat Partili rakibi Joe Biden'a karşı "mücadeleci" imajı oluşturmak için kullanabilir.
Canada Life Portföy Yönetimi firmasından sabit gelir fonu yöneticisi David Arnaud, "Beni her şeyden çok endişelendiren, seçim sürecinin meşruluğuna ilişkin soru işareti" diyor.
Başkan Trump'ın pozitif test sonucuna ilişkin haber, yatırımcıları, piyasaların çalkantılı bir döneme girmek için hazırlık yapmaya itti. Çoğu yatırımcı, öngörülebilir gelecekte piyasaların teyakkuzda olacağı konusunda görüş birliği içinde.
Küresel piyasalardaki çalkantıları izleyen ve "korku endeksi" olarak da bilinen Volatility Index'e (VIX) göre Perşembe günü 27 puan civarında kaydedilen çalkantı göstergeleri, Cuma günü 29'a çıktı.
Piyasalardaki hareketlilik, Corona virüsü salgınının tüm dünyada piyasaları krize sürüklediği Mart ayındaki kadar şiddetli olmasa da Trump'ın sağlık durumundaki bu değişiklik, ABD başkanlık seçimine sadece bir ay kala, kritik bir dönemde meydana geldi.
David Arnaud, yatırımcıların ABD doları, Japon yeni ve ABD hazine bonoları gibi güvenli yatırım araçlarına daha fazla yönelerek belirsiz süreç karşısında konum aldığını söyledi.
ABD borsa işlemleri Londra'da yaklaşık yüzde 2 oranında düştü. Yatırımcılar Başkan Trump'ın hastalığının ve karantina sürecinin mali piyasalara etkisini değerlendirirken devlet tahvilleri getirisi olumsuz yönde etkilendi.
Japon mali hizmetler firması MUFG'den stratejistler, hızla iyileşmesi durumunda Trump'ın ABD ekonomisini açmak için ortaya koyduğu savunmanın güçleneceği görüşünde. Danimarka menşeli yatırım bankası Saxo Bank ise Trump'a konulan teşhisle birlikte Joe Biden'ın seçimi kazanma şansının arttığını savunuyor.
Online bahis şirketi Betfair ise ABD başkanlık seçimlerinin sonucuna ilişkin bahisleri durdurdu.
Yatırımcılar, ABD'de pandemi konusunda hazırlanan mali yadım planı üzerinde ilerleme sağlanamaması ve geçen ay ABD teknoloji firmalarının hisselerindeki hızlı satışlar nedeniyle bir süredir tedirgin.
Japon mali hizmetler firması Sumitomo Mitsui Trust Bank'in piyasa uzmanlarından Ayako Sera, "İster Trump olsun ister Biden, en büyük mesele belirsizlik. Seçimi kimin kazanacağı konusunda belirsizlik devam ettiği sürece piyasaların gerçek istikrara kavuşması zor olacak" dedi.