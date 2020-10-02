Trump'ın Test Sonucu Piyasaları Hareketlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Corona virüsü testi sonucunun pozitif çıkması, Cuma günü borsalarda satışların tetiklenmesine, geleneksel olarak "güvenli liman" olarak nitelenen altın ve tahvil alımlarına talebin hızla artmasına yol açtı.

Merkezi Avustralya'nın Melbourne kentinde bulunan döviz ticareti firması Pepperstone'dan araştırma sorumlusu Chris Weston, piyasalardaki son durumu, "Amerikan başkanı insanları öldüren bir hastalığa yakalandı. Yatırımcılar bu nedenle riskten kaçınmaya çalışıyor" şeklinde özetliyor.

Ancak yatırımcıların nasıl adımlar atacağı, Başkan Trump'ın, dünya çapında bir milyondan fazla kişinin ölümüne yol açan Corona virüsü enfeksiyonunun yol açtığı hastalığa nasıl bir yanıt vereceğine bağlı.

Yatırım bankası Raymond James'in Avrupa stratejisi uzmanı Chris Bailey, Trump'ın Corona testi sonucunun pozitif çıkmasını, "Zaten karmaşa içinde olan dünyada yeni bir belirsizlik söz konusu. Bu iyi bir durum değil" şeklinde değerlendirdi.

Reuters haber ajansına göre Başkan Trump'ın Corona enfeksiyonu belirtilerinin hafif seyretmesi ve hızla iyileşmesi durumunda piyasalar istikrar kazanabilir. Hatta Trump, bu deneyimi, Demokrat Partili rakibi Joe Biden'a karşı "mücadeleci" imajı oluşturmak için kullanabilir.