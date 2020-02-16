Trump’ın Ticartet Savaşında Yeni Hedefi AB mi?

Başkan Donald Trump azil sürecini atlattı ve dış politikada dikkatini Avrupa Birliği’yle ticaret ilişkilerine odaklandıracakmış gibi görünüyor. Yakın zamanda iki taraf için ateşkes sayılabilecek geçici bir anlaşmanın şimdilik en iyi çözüm olabileceği yorumları yapılıyor. Amerika’yla Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacmi 1 trilyon doları aşıyor. Çin’le ön ticaret anlaşması imzalayan Başkan Donald Trump Pekin’le ilişkilerde şimdilik bir ateşkese varmış gibi görünüyor. Trump şimdi dikkatini Avrupa Birliği’ne yöneltmişe benziyor. Amerika Başkanı Avrupa Birliği’yle ticaret ilişkilerini Çin’den kötü olarak niteliyor ve Brüksel’i, araçlara ve diğer ürünlerine gümrük vergisi uygulamakla tehdit ediyor. Avrupalı yetkililer ilişkilerdeki bazı anlaşmazlıklar konusunda Trump’la birlikte çalışma isteklerini dile getiriyor ancak Washington’un cezalandırma olarak nitelenebilecek herhangi bir poltikasına karşılık vereceklerini söylemeyi de ihmal etmiyorlar. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’nın parlamento üyesi Norbert Roettgen, iki tarafın ekonomik açıdan eşit olduğunu belirtiyor ve kendimizi savunacağız ifadesini kullanıyor.

Roettgen, ayrıca “Amerikan vergilerine karşılık vereceğiz nasıl etkili olacaklarını da biliyoruz” dedi. Alman milletvekilinin bu açıklamasını Washington’da Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililerle görüşmeler yaptıktan sonra dile getirmesi dikkat çekti. Dünyanın en fazla ithalat yapan ülkesi Amerika’yla Avrupa Birliği arasında havacılık sektörüne yönelik sübvansyonlar, tarım ürünlerinin ticareti konusundaki engeller, Brüksel’in Amerikan teknoloji şirketlerine vergi uygulama planları sorunlardan bazıları. 2018’de Avrupa Birliği İngiltere ayrılmadan önce Amerika’ya ihracatta birinci sıradaydı. Amerika’nın Avrupa Birliği karşısındaki ticaret açığı 2019’da 178 milyar dolarla rekor kırdı. Ve Amerika’nın Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’e göre bu büyle devam edemez. Dünya ticaretinin temyiz mahkemesi konumundaki Dünya Ticaret Örgütü Trump’ın yeni yargıç atamasını sürekli engellemesi nedeniyle etkisiz kalınca Washington’la Brüksel arasındaki sorunların çözümü konusunda ihtiyaç duyulan hakem de sürece müdahil olamadı.

Avrupa Birliği yetkilileri Trump’ın azil suçlamalarından aklanmasıyla güçlenmiş göründüğünü ve kutuplaştırıcı söylemlerini arttırdığına dikkat çekiyor. Trump’ın kısa süre önce dile getirdiği, “Müttefiklerimiz var. Düşmanlarımız var. Bazen müttefikler düşmanlarımız, sadece bunu bilmiyoruz” sözleri Avrupa Birliği yetkililerini alarma geçirmiş durumda. Avrupa Birliği yetkilileri, ilişkileri işlevsel bir yapıya kavuşturmak istediklerini belirtiyor. Avrupa Birliği’nin tarım ve ticaret delegasyonu başkanı Tomas Baert Washington’daki temasları sırasında Avrupa Komisyonu’nun ticaretten sorumlu üyesi Phil Hogan’ın aydan aya Washington’a gideceğini ve iki taraf arasında sınırlı bir anlaşmaya varılması için çabalayacağını kaydetti. Önce Amerika sloganıyla Beyaz Saray’a seçilen Trump’ın yabancı araçlara yüzde 25 vergi uygulama tehdidi Avrupa Birliği’ni oldukça kaygılandırmış durumda. Beyaz Saray ekonomik danışmanı Larry Kudlow Trump yönetiminin Avrupa araçlarına vergi getirme planlarını geçici olarak askıya aldığını kaydetti. Kudlow, iyi niyetle Avrupa Birliği’yle ticaret anlaşması için çalışmakta olduklarını da vurguladı.