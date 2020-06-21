Trump’ın Tulsa’da Kullandığı Dil Eleştiriliyor

Demokrat Senatör Tammy Duckworth sosyal medya mesajında, “121 bin Amerikalı öldü ve Donald Trump’ın verdiği karşılık ırkçı şakalar yapmak” ifadelerini kullandı.

Konferderasyon heykellerinin yıkılmasına da karşı çıkan Trump, “sol görüşlü çete”nin tarihi yağmalamak istediğini iddia etti.

Ülke genelindeki protestoların ardından konuşan Trump, kentteki programının değişmesinden protestocuları sorumlu tuttu ve şiddetin yer aldığı protestolardaki göstericileri “haydut” olarak niteledi.

Donald Trump’ın gündeminde 1921 Tulsa’da siyah mahallelere düzenlenen ve yüzlerce siyahın yaşamını yitirdiği olaylar da yoktu.

Trump konuşmasında Minneapolis’te polis gözaltına alırken hayatını kaybeden George Floyd’dan hiç bahsetmedi. Trump ayrıca Amerika’daki siyahlar tarafından özgürlük günü olarak kutlanan 19 Haziran’a da değinmedi.

Demokratlar ve diğer eleştirmenler Trump’ın özellikle Corona virüsü için kullandığı “kung flu” terimini eleştiriyor.

Trump'ın mitingine beklenenden az sayıda kişinin katılması da dikkat çekti. Bazı gruplar bunda etkilerinin olabileceğini belirtiyor. Söz konusu gruplar mitinge bilet almak için nasıl kayıt yaptırılacağını ve ardından nasıl gidilmeyeceği konusunda sosyal medya üzerinden bilgiler paylaştıklarını belirtti.

George Floyd’un 25 Mayıs’ta Minneapolis’te gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi ülke çapında protesto gösterilerine neden olmuş, ülkede ırkçılık tartışmaları gündedem gelmişti.

Protestolarda polise kaynak aktarılmaması çağrıları da yapılmıştı.

Floyd’un cenazesinden kısa süre sonra Rayshard Brooks’un polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi ırkçılık tartışmalarını daha da alevlendirmiş, polise yönelik reform çağrıları da artmıştı.

Kongre’de Demokratlar bu konuda bir yasa tasarısı hazırlamış durumda. Cumhuriyetçiler de kendi yasa tasarılarını hazırlıyor. Ancak polis reformunun yasalaşması için iki tarafın uzlaşması ve Başkan’ın da üzerinde uzlaşılan yasa tasarısını imzalaması gerekiyor.

