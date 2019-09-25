Trump'ın Ukrayna lideriyle telefon görüşmesinin deşifresi yayınlandı

Trump'\u0131n Ukrayna lideriyle telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesinin de\u015fifresi yay\u0131nland\u0131. De\u015fifre, Trump'\u0131n Ukrayna liderinden eski Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Biden'\u0131 ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131 istedi\u011fini g\u00f6steriyor.Ak\u0131lalmaz olay! Havada takla at\u0131p dikili kald\u0131Erbakan\u2019\u0131n \u201cgarson devlet\u201dinden, Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u201cobez devlet\u201dine25 Eyl\u00fcl Amerikan Bas\u0131n\u0131ndan \u00d6zetler
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