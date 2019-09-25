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Trump'ın Ukrayna lideriyle telefon görüşmesinin deşifresi yayınlandı

25.09.2019 17:10 | Son Güncelleme

Trump'ın Ukrayna lideriyle telefon görüşmesinin deşifresi yayınlandı. Deşifre, Trump'ın Ukrayna liderinden eski Başkan Yardımcısı Biden'ı araştırmasını istediğini gösteriyor.

Trump'ın Ukrayna lideriyle telefon görüşmesinin deşifresi yayınlandı

Trump'ın Ukrayna lideriyle telefon görüşmesinin deşifresi yayınlandı. Deşifre, Trump'ın Ukrayna liderinden eski Başkan Yardımcısı Biden'ı araştırmasını istediğini gösteriyor.

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