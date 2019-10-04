HABER

Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi, Kongre'de ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 00:09 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta istifa eden Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ifade verdi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta istifa eden Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Temsilciler Meclisi'nde 3 ayrı komitenin temsilcilerine, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı ve hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan telefon görüşmesine ilişkin ifade verdi.

Volker, Trump'ın Zelenskiy ile Demokrat Başkan Aday Adayı Joe Biden ve oğlunu soruşturması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilen temmuzdaki telefon görüşmesine ilişkin Temsilciler Meclisi'ndeki Dış İlişkiler, Denetleme ve İstihbarat Komiteleri üyelerinin bulunduğu oturumda ifade verdi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen oturumun ardından gazetecilere konuşan Cumhuriyetçi Jim Jordan, Volker'in oturumda anlattıklarının Demokratların iddialarıyla uyuşmadığını vurguladı.

Jordan ayrıca, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'in sınırlı sayıdaki Kongre üyesine soru hakkı tanımasını da eleştirdi.

Volker, Trump-Zelenskiy görüşmesine ilişkin yayımlanan ve Trump hakkında azil soruşturmasına yol açan muhbir raporunda öne çıkan isimlerden birisiydi. Ukrayna konusunun büyümesi üzerine Volker geçen hafta görevinden istifa etmişti.

- Trump'a azil soruşturması

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesini istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.

ABD basını, Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediğini yazmış, Demokratlar bu iddianın ortaya çıkması üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını açıklamıştı.

Bursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptuBursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptu
Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itiraflarıUyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları
GÜNCELLEME - Balıkesir'de telefon dolandırıcıları polisten kaçamadıGÜNCELLEME - Balıkesir'de telefon dolandırıcıları polisten kaçamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azil Trump Ukrayna Özel Temsilcisi

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

ABD'den Türkiye açıklaması: Biz bir aileyiz

ABD'den Türkiye açıklaması: Biz bir aileyiz

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli’deki torbacı operasyonunda 9 tutuklama

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklu

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile "güvenli bölge"yi görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul tatil edildi

İstanbul'da riskli bulunan 2 okul tatil edildi!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 3 Ekim 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Anayasa Mahkemesi'nin Sırrı Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı

AYM'nin Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.