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Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Ankara'ya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2019 00:05 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, beraberindeki heyetle Türkiye'ye geldi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Ankara'ya geldi

ANKARA, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, beraberindeki heyetle Türkiye'ye geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, beraberindeki heyetle akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi. Türk yetkililerle yapılacak görüşmelerde başta Münbiç ve Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele konularının ele alınması bekleniyor. ABD'li heyetin Ankara'daki görüşmelerden sonra Türkiye'den ayrılması planlanıyor.

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