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Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanında Corona Virüsü

27.07.2020 17:25 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD'de bugüne kadar Corona virüsü testi pozitif çıkan en üst düzey yetkili oldu

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanında Corona Virüsü

Başkan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, O’Brien’ın hafif belirtiler gösterdiği ve kendini karantiya aldığı, uzak ve güvenli bir noktadan çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Başkan Donald Trump ya da Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yönelik bir riskin bulunmadığı, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin çalışmalarının da herhangi bir aksama olmadan sürdüğü kaydedildi.

Beyaz Saray, personele düzenli olarak Corona virüsü testlerinin uygulandığını belirtiyordu. O’Brien, pandemi sırasında Corona virüsü testi pozitif çıkan en üst düzey yetkili oldu.

Bloomberg, daha önceki bir haberinde, O’Brien’ın bir aile etkinliğinde virüsü kaptığının sanıldığını bildirmişti.

Politico gazetesinin haberindeyse, O’Brien’in virüse nasıl maruz kaldığının ve Trump’la son dönemde ne kadar süre yakın temas halinde olduğunun bilinmediği belirtildi.

Başkan Trump’ın yaverinin ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsünün de geçen Mayıs ayında Corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı.

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