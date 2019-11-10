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Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Yaptırım Uyarısı

10.11.2019 21:51 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, “Türkiye eğer S-400’lerden kurtulmazsa büyük olasılıkla yaptırımlara maruz kalacak” dedi

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Yaptırım Uyarısı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, “Türkiye eğer S-400’lerden kurtulmazsa büyük olasılıkla yaptırımlara maruz kalacak” dedi.

CAATSA yaptırımlarının Kongre’den partilerüstü şekilde büyük bir çoğunlukla geçeceğini belirten O’Brien Türkiye’nin yaptırımlarının etkisini hissedeceğini kaydetti.

O’Brien, "bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a net olarak ilettik" ifadesini de kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, “NATO’da S-400’e yer yok. NATO’da etkili bir Rus askeri siparişine yer olamaz. Bu mesaj Cumhurbaşkanı Washington’a geldiğinde de Başkan tarafından net bir biçimde iletilecek” dedi.

Robert O’Brien bununla birlikte, “Türkiye Avrupa’daki ortaklarımız ve bizim için jeopolitik olarak çok önemli bir rol oynuyor. Boğaz’ın iki yanından Karadeniz’e doğru uzanıyor. Romanya, Bulgaristan gibi NATO müttefikimiz olan Karadeniz güçleri var. Yani Türkiye’yi bir NATO müttefiki olarak kaybetmek Avrupa ya da Amerika için iyi olmaz” ifadelerini de kullandı.

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