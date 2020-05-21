Trump’ın USAGM Başkan Adayı Senato Komisyonu’ndan Geçti

Komisyon Başkanı Cumhuriyetçi James E. Risch, ‘’Adalet Bakanlığı’ndan herhangi bir soruşturma nedeniyle Pack’in adaylığının oylanmasıyla ilgili bir talep gelseydi, oturumu ertelerdim’’ dedi. Risch, bu meselenin bilhassa partizan bir mesele olduğuna dikkat çekti.

Sert tartışmaların yaşandığı komisyon toplantısının bir bölümünde Demokratlar’ın talebi üzerine kapalı oturuma geçildi ve Senatörler Michael Pack’in tartışmalı adaylığını özel olarak görüştü.

Komisyon’daki Demokratlar, Pack’in kar amacı gütmeyen Public Media Lab’in (Kamu Yayıncılığı Şirketi) fonlarını kanuna aykırı şekilde ve kendi çıkarları için uygunsuzca kullanıp kullanmadığıyla ilgili District of Columbia başsavcılığının yürüttüğü soruşturma nedeniyle, oylamanın ertelenmesi için çalıştı.

Komisyon’daki tüm Demokrat senatörlerin karşı çıktığı adaylık, Cumhuriyetçiler’in desteğiyle, nihai oylama için Senato Genel Kurulu’na gönderildi. Senato oylamasının tarihi henüz belirlenmedi.

Toplantıda Dış İlişkiler Komisyonu’nun en kıdemli Demokrat üyesi Senatör Robert Menendez ise komisyona karşı vergi konularında ‘’dürüst olmayan’’ ve şirketi soruşturma altında olan bir aday için oylama yapılmasına tepki gösterdi. Menendez, ‘’İki partiden de meslektaşlarıma soruyorum, neden bunu yapıyoruz? Bu kişi gerçekten de neredeyse bir milyar dolar bütçesi olan bir devlet dairesini yönetmesini istediğiniz kişi mi? Bu oylama Amerikan halkına nasıl izah edilir?’’ diye sordu.

Michael Pack’in değerlendirilmesinin ertelenmesi için en az altı oylama yapıldı. Ancak tüm erteleme önergeleri, Cumhuriyetçiler’in blok oy kullanmasıyla engellendi ve son oylamada Trump’ın adayı onaylandı.

Michael Pack, Trump tarafından USAGM’i yönetmek üzere iki yıl önce aday gösterilmişti.

Demokratlar, Trump’ın Pack’i tüm bu kuruluşların yayın politikalarını kendi yanına çekecek bir aday olarak gördüğünü söylüyor. Pack’in, eski Beyaz Saray baş stratejisti ve muhafazakar Breitbart News'ün eski yöneticisi Steve Bannon'la da yakın ilişkileri olduğuna dikkat çekiliyor.