Trump’ın USAGM Başkan Adayı Senato Komisyonu’ndan Geçti

Senato Dış İlişkiler Komisyonu, Başkan Donald Trump’ın Amerika'nın Sesi'nin (VOA) de bağlı bulunduğu Amerikan Küresel Medya Dairesi’nin (USAGM) başına getirmek istediği belgesel film yapımcısı Michael Pack’in adaylığını 10’a karşı 12 oyla onayladı.
Komisyon’daki tüm Demokrat senatörlerin karşı çıktığı adaylık, Cumhuriyetçiler’in desteğiyle, nihai oylama için Senato Genel Kurulu’na gönderildi. Senato oylamasının tarihi henüz belirlenmedi.
Komisyon’daki Demokratlar, Pack’in kar amacı gütmeyen Public Media Lab’in (Kamu Yayıncılığı Şirketi) fonlarını kanuna aykırı şekilde ve kendi çıkarları için uygunsuzca kullanıp kullanmadığıyla ilgili District of Columbia başsavcılığının yürüttüğü soruşturma nedeniyle, oylamanın ertelenmesi için çalıştı.
Sert tartışmaların yaşandığı komisyon toplantısının bir bölümünde Demokratlar’ın talebi üzerine kapalı oturuma geçildi ve Senatörler Michael Pack’in tartışmalı adaylığını özel olarak görüştü.
Komisyon Başkanı Cumhuriyetçi James E. Risch, ‘’Adalet Bakanlığı’ndan herhangi bir soruşturma nedeniyle Pack’in adaylığının oylanmasıyla ilgili bir talep gelseydi, oturumu ertelerdim’’ dedi. Risch, bu meselenin bilhassa partizan bir mesele olduğuna dikkat çekti.
Toplantıda Dış İlişkiler Komisyonu’nun en kıdemli Demokrat üyesi Senatör Robert Menendez ise komisyona karşı vergi konularında ‘’dürüst olmayan’’ ve şirketi soruşturma altında olan bir aday için oylama yapılmasına tepki gösterdi. Menendez, ‘’İki partiden de meslektaşlarıma soruyorum, neden bunu yapıyoruz? Bu kişi gerçekten de neredeyse bir milyar dolar bütçesi olan bir devlet dairesini yönetmesini istediğiniz kişi mi? Bu oylama Amerikan halkına nasıl izah edilir?’’ diye sordu.
Michael Pack’in değerlendirilmesinin ertelenmesi için en az altı oylama yapıldı. Ancak tüm erteleme önergeleri, Cumhuriyetçiler’in blok oy kullanmasıyla engellendi ve son oylamada Trump’ın adayı onaylandı.
Michael Pack, Trump tarafından USAGM’i yönetmek üzere iki yıl önce aday gösterilmişti.
Demokratlar, Trump’ın Pack’i tüm bu kuruluşların yayın politikalarını kendi yanına çekecek bir aday olarak gördüğünü söylüyor. Pack’in, eski Beyaz Saray baş stratejisti ve muhafazakar Breitbart News'ün eski yöneticisi Steve Bannon'la da yakın ilişkileri olduğuna dikkat çekiliyor.
Michael Pack kim?
Belgesel yapımcısı Michael Pack, merkezi California'da bulunan muhafazakar Claremont Enstitüsü'nün yöneticisiydi. Pack ayrıca kar amacı gütmeyen Public Media Lab (Kamu Yayıncılığı Şirketi) için çalışmıştı.
2002 yılında dönemin başkanı George W. Bush tarafından Ulusal İnsani Bilimler Konseyi'nde görev yapmak üzere atanan Pack, 1990'lı yılların başında daha sonra Amerika'nın Sesi'nin bir parçası olan WorldNet hükümet televizyon hizmetini yönetmişti.
Pack ve muhafazakar Breitbart News'ün eski yöneticisi Steve Bannon, Irak Savaşı'nı anlatan ”The Last 600 Meters” (Son 600 Metre) ve nükleer gücü irdeleyen ”Rickover: The Birth of Nuclear Power” (Rickover: Nükleer Gücün Doğuşu) adlı belgesellerde birlikte çalışmıştı.
Pack, 2017 yılında Federalist adlı haber sitesi için kaleme aldığı yazısında, Bannon'dan ”başarılı muhafazakar belgesel yapımcısı” olarak övgüyle söz etmiş ve belgesel film sektöründeki liberal önyargılardan yakınmıştı.
Pack, 19 Eylül 2019’da Kongre’de verdiği ifadede, USAGM yöneticisi olarak kurumun operasyonel etkinliğini ve çalışanların moralini arttırmak konularına önem vereceğini ve kurumun güvenilirliğine zarar veren etik skandalları da engelleyeceğini söylemişti.
Pack ABD Kongresi’ndeki ifadesinde, “Bütün kurum gazetecilerin bağımsız olduğu ve hiçbir siyasi etkinin kendilerine haberi nasıl aktaracakları ve ne söyleyeceklerini dikte etmeyeceği inancı üzerine kurulu. Bu güven olmadan, bana sorarsanız, kurum zarar görür” şeklinde konuşmuştu.
Senato tarafından onaylanması halinde Pack 2015 yılında eski Başkan Barack Obama tarafından atanan John Lansing’in yerini alacak. 2019’un Eylül ayı sonunda USAGM’den ayrılan Lansing ABD’de bağımsız ve kar amacı gütmeyen medya kuruluşu NPR’ın genel müdürü olarak göreve başlamıştı.
Uluslararası yayıncılık
Amerikan Küresel Medya Dairesi USAGM, Amerikan hükümetinin fonlarıyla desteklediği tüm haber kuruluşlarını bünyesinde barındırıyor. Toplam yüz ülkeye yayın yapan, izleyici ve dinleyici kitlesi 345 milyonu bulan Amerikan Küresel Medya Dairesi USAGM, geçmişte Yayıncılar Kurulu olarak biliniyordu. Bu isim, geçen yıl Amerikan Küresel Medya Dairesi USAGM olarak değiştirilmişti.
40'dan fazla dilde yayın yapan VOA’in yanı sıra, Küba'ya yayın yapan TV ve Radyo Marti, Arapça yayın yapan Alhurra TV ve Sawa Radyo, Özgür Avrupa Radyosu ve Özgür Asya Radyosu da USAGM'in çatısı altında faaliyet gösteriyor.
1976 yılında yürürlüğe giren Amerika'nın Sesi Bildirgesi ve Uluslararası Yayıncılık Yasası, hükümetin fonlarıyla desteklenen tüm haber dairelerinin yüksek gazetecilik standartlarına uymasını hükmediyor. Basın özgürlüğü savunucuları, bildirgenin ve yasanın, uluslararası kitlelere hitap eden güvenilir haber kaynağı olmanın temel şartı olduğunu kaydediyor.
Siyasi müdahale
Kimileri, Trump'ın kendi hükümetinin politikalarının reklamını yapmak için bu haber kuruluşlarını tek taraflı propaganda araçlarına dönüştüreceği şeklinde kaygılarını dile getiriyor.
Geçen hafta bir basın toplantısında Trump’a, Michael Pack’in ''arkasında olup olmadığı'' sorulmuş; Trump, ''VOA korkunç bir şekilde idare ediliyor. Amerika’nın Sesi değiller, Amerika’nın Sesi’nin zıttılar'' demişti.
Trump 15 Nisan’da da, “Voice of America’dan çıkan şeyleri duydunuz mu? Ülkemize yönelik söyledikleri şeyler iğrenç” ifadelerini kullanmıştı.
Trump’ın şikayetinin iki boyutu vardı: İlk olarak VOA’in Çin’deki Corona virüsü enfeksiyonu vakaları ve can kaybına ilişkin haberlerinde, Pekin’in şüpheli görülen verilerini kullandığını iddia ediyordu. VOA ise bu suçlamaya şiddetle karşı çıkıyor.
Trump aynı zamanda, USAGM'in başına, Demokrat Parti’nin Senato’daki onay sürecini tıkadığı için, iki yıldır yeni bir yönetici getirememekten de rahatsızdı. Trump, adaylığın bugün onaylanmasının ardından henüz bir açıklama yapmadı.