HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump’ın Vergi Beyanının Kongre’ye Teslimine Yeşil Işık

Trump’ın Vergi Beyanının Kongre’ye Teslimine Yeşil Işık

30.07.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Adalet Bakanlığı İç Gelir Dairesi'ne eski Başkan Donald Trump'ın vergi beyannamelerini Temsilciler Meclisi komisyonuna teslim etmesi talimatını verdi ve komisyonun belgeleri talep etmek için "yeterli neden" sunduğunu belirtti

Trump’ın Vergi Beyanının Kongre’ye Teslimine Yeşil Işık

ABD Adalet Bakanlığı İç Gelir Dairesi'ne eski Başkan Donald Trump'ın vergi beyannamelerini Temsilciler Meclisi komisyonuna teslim etmesi talimatını verdi ve komisyonun belgeleri talep etmek için "yeterli neden" sunduğunu belirtti.

Bakanlığın Hukuk Müşavirliği, eski Başkan Trump’ın yönetimindeki tutumundan geri adım atarak, 2019'da Demokratlar liderliğindeki Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komisyonu tarafından yapılan vergi beyanı talebini reddetmesinin hata olduğu kararına vardı.

Hukuk Müşavirliği’nden sorumlu Bakan Yardımcısı Dawn Johnsen, ‘‘Komisyonun beyanatı vergi mükelleflerinin mahremiyetine karşı hassasiyetle ele alacağını varsaymamız gerekiyor’’ dedi.

Adalet Bakanlığı Demokratlar tarafından dört yıllık görev süresi boyunca Trump’ın kişisel ve siyasi hedefleri doğrultusunda kullanıldığı suçlamalarına maruz kalmıştı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, kararı memnunlukla karşıladı ve Trump’ın vergi beyanının ulusal güvenlik konusu olduğunu söyledi.

Pelosi açıklamasında ‘‘Amerikan halkı sorunlu çıkar çatışmasına dair gerçekleri ve başkan olarak güvenliğimizle demokrasimizi nasıl tehlikeye attığını görmeli’’ dedi.

Öte yandan Adalet Bakanı Yardımcısı Richard Donoghue’un Aralık ayında eski Başkan Trump’la bir telefon konuşması sırasında aldığı notlar da Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu başkanı tarafından yayınlandı. Notlarda Trump’ın Jeffrey Rosen'a, Adalet Bakan Vekili olarak atanmasından günler önce 27 Aralık'ta ‘‘Sadece seçime hile karıştığını söyle, gerisini bana ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerine bırak’’ dediği görülüyor.

Notlara göre Rosen Trump’a bakanlığın seçimin sonucunu değiştiremeyeceğini ve değiştirmeyeceğini söyledi. Trump’ın temsilcileri konuyla ilgili yorum taleplerine ise henüz yanıt vermedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alevler otele ulaşmıştı! Son hali görüntülendiAlevler otele ulaşmıştı! Son hali görüntülendi
PARTNER"Haydi, annemize gidelim!""Haydi, annemize gidelim!"
ABD'de korkunç olay! Aracında 2 çocuk cesedi bulunduABD'de korkunç olay! Aracında 2 çocuk cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Konya'da katliam! Silahlı saldırı sonrası ev ateşe verildi: 7 ölü

Konya'da katliam! Silahlı saldırı sonrası ev ateşe verildi: 7 ölü

Marmaris'te yangın devam ediyor! Tatilciler kentten ayrılıyor

Marmaris'te yangın devam ediyor! Tatilciler kentten ayrılıyor

30 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

30 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Bağış paylaşımı ünlü modeli rahatsız etti

Bağış paylaşımı ünlü modeli rahatsız etti

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.