HABER

Trump'ın vergi kayıtlarının açıklanmasına mahkemeden onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 19:17 | Son Güncelleme

New York Federal Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın vergi kayıtlarının açıklanmasının engellenmesi için açılan davayı reddetti - Kararda, "Bu mahkeme, adli süreçte bu kadar kategorik ve sınırsız bir Başkanlık dokunulmazlığı iddiasını destekleyemez" ifadelerine yer verildi

ABD New York Federal Bölge Hakimi Victor Marrero, avukatları tarafından Başkan Donald Trump'ın vergi kayıtlarının açıklanmasının engellenmesi için açılan davayı reddetti.

Marrero, Trump'ın son 8 yıllık vergi kayıtlarını talep eden Manhattan bölge savcılığının mahkeme celbine karşı, Trump'ın avukatlarınca açılan engelleyiciyi davayı geri çevirdi.

Hakim Marrero, kararında, Trump'ın avukatlarının gerekçelerini "Başkanlık dokunulmazlığının sınırsız ifadesi" şeklinde yorumlayarak, bunun "yürütmenin gücünün ötesine bir kullanım teşkil edeceği" anlamına geleceğini kaydetti.

Kararda, "Bu mahkeme, adli süreçte bu kadar kategorik ve sınırsız bir Başkanlık dokunulmazlığı iddiasını destekleyemez." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın avukatlarının, Hakim Marrero'nun kararını temyize götüreceği bildirildi.

- "Trump'ın vergi kayıtları" tartışması

Başkan Trump, 2016'da yürüttüğü seçim kampanyası sürecinde, vergi beyannamelerini yayımlamayı reddetmiş ve eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

New York Times gazetesinin Ekim 2018'de gündeme getirdiği, "Trump'ın milyonlarca dolar vergi kaçırdığı" iddiaları da ABD gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahil olduğu iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, Trump'ın eski özel avukat Michael Cohen'in ifadeleri de Manhattan bölge savcılığını harekete geçirmişti.

Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için sus payı olarak "yasa dışı para ödemek", seçim kampanyasında finansman kurallarını ihlal etmek, vergi kaçırmak ve Moskova'daki emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden Cohen, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Manhattan bölge savcılığı, Trump'ın yanlış beyanlarla kanunları ihlal edip etmediği iddialarını araştırmak için Trump'ın muhasebe şirketi Mazars USA'ye mahkeme celbi göndererek, 2011'den bu yana Trump'ın vergi beyannamelerini talep etmişti.

Bunun üzerine Trump'ın avukatları da geçen ay, Başkan'ın cezai soruşturmalara karşı dokunulmazlığı bulunduğunu savunarak, Trump'ın vergi kayıtlarını talep eden söz konusu celbin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu.

PARTNERBunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Bu adam betondan daha sağlamBu adam betondan daha sağlam
Kazandıkları topu, mezun oldukları okula hediye ettilerKazandıkları topu, mezun oldukları okula hediye ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manhattan bölge savcılığı Trump'ın vergi kayıtları

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Neymar'ın 'tecavüz' davasında karar verildi!

Neymar'ın 'tecavüz' davasında karar verildi!

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Çeşme açıklarında göçmen botu battı!

Yer: Çeşme! Zamana karşı yarış

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.