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Trump’ın Vergi Kayıtlarının Paylaşılması Engellendi 

26.11.2019 21:41 | Son Güncelleme

ABD Anayasa Mahkemesi'nin açıkladığı erteleme kararı, Trump’ın mali kayıtlarına erişim için Temsilciler Meclisi’nden yayınlanan celp ve Manhattan Bölge Mahkemesi savcısının benzer talebini değerlendirmede yargıçlara zaman tanıyor. 

Trump’ın Vergi Kayıtlarının Paylaşılması Engellendi 

ABD Anayasa Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın mali kayıtlarının Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’la paylaşılmasını şimdilik engelledi.

Mahkemenin Pazartesi geç saatlerde açıkladığı erteleme kararı, Trump’ın mali kayıtlarına erişim için Temsilciler Meclisi’nden yayınlanan celp ve Manhattan Bölge Mahkemesi savcısının benzer talebini değerlendirmede yargıçlara zaman tanıyor.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Trump’ın mali kayıtlarını talep etmesi, halen devam eden azil soruşturması sürecinin bir parçası değil. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar, Demokratlar’ın yıl sonuna kadar beklenen azil oylamasından önce Trump’ın mali kayıtlarını muhtemelen göremeyecekleri anlamına geliyor.

Yargıçlar, muhasebecilerinin kayıtları teslim etmesi gerektiğine hükmeden alt mahkemenin kararını temyize götürmesi için Trump’a 5 Aralık’a kadar süre verdi. Başkan Trump’ın avukatlarının temyiz başvurusunda bulunacağına kesin gözüyle bakılıyor ve mahkemenin de Ocak ayı ortasına kadar dosyayı görüşüp görüşmeyeceği konusundaki kararını açıklaması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu, Trump’ın tezlerinin Anayasa Mahkemesi’nden erteleme kararı çıkaramayacak zayıf olduğunu savunuyordu.

New York’taki dava, Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance Jr.’ın Mazars USA adlı muhasebe şirketinden Trump’ın vergi kayıtları için sunduğu celbe dayanıyor. Davada iki tarafça da dosyalar sunulmuş durumda.

Yargıçların şimdi davaları ele alıp alıp almayacaklarını açıklaması ve Haziran ayı sonuna kadar karar vermesi öngörülüyor.

Yargıçlar eğer Trump’ın temyizini reddederse Temsilciler Meclisi ve Vance celpleri derhal uygulamaya sokabilecek. Mazars herhangi bir hukuki yükümlülük söz konusu olursa buna uyacağını açıklamıştı.

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