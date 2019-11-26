Trump’ın Vergi Kayıtlarının Paylaşılması Engellendi 

ABD Anayasa Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın mali kayıtlarının Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’la paylaşılmasını şimdilik engelledi.

Mahkemenin Pazartesi geç saatlerde açıkladığı erteleme kararı, Trump’ın mali kayıtlarına erişim için Temsilciler Meclisi’nden yayınlanan celp ve Manhattan Bölge Mahkemesi savcısının benzer talebini değerlendirmede yargıçlara zaman tanıyor.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Trump’ın mali kayıtlarını talep etmesi, halen devam eden azil soruşturması sürecinin bir parçası değil. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar, Demokratlar’ın yıl sonuna kadar beklenen azil oylamasından önce Trump’ın mali kayıtlarını muhtemelen göremeyecekleri anlamına geliyor.

Yargıçlar, muhasebecilerinin kayıtları teslim etmesi gerektiğine hükmeden alt mahkemenin kararını temyize götürmesi için Trump’a 5 Aralık’a kadar süre verdi. Başkan Trump’ın avukatlarının temyiz başvurusunda bulunacağına kesin gözüyle bakılıyor ve mahkemenin de Ocak ayı ortasına kadar dosyayı görüşüp görüşmeyeceği konusundaki kararını açıklaması bekleniyor.