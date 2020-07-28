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“Trump'ın Vergi Kayıtlarıyla İlgili Celp Art Niyetli”

28.07.2020 23:38 | Son Güncelleme

Trump’ın avukatları, Trump’ın vergi kayıtlarının açıklanmasına yönelik yayınlanan celbin art niyet taşıdığını ve muhtemelen siyasi güdümlü olduğunu savundu. Avukatlar, bu girişimi başkana karşı bir taciz olarak niteledi

“Trump'ın Vergi Kayıtlarıyla İlgili Celp Art Niyetli”

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatları, Trump’ın vergi kayıtlarının açıklanmasına yönelik yayınlanan celbin art niyet taşıdığını ve muhtemelen siyasi güdümlü olduğunu savundu. Avukatlar, bu girişimi başkana karşı bir taciz olarak niteledi.

New York’ta Manhattan federal mahkemesinde eyalet savcısı tarafından yayınlanan celbe karşı yeniden dava açan avukatlar, bu girişimlerinin, Anayasa Mahkemesi’nin celbe itiraz edebilme koşullarına dair kararıyla uyumlu olduğunu savunuyor.

Anayasa Mahkemesi Temmuz ayı başında, Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance Jr.’ın Trump’ın muhasebecisinden başkanın vergi beyannamesi kayıtlarını talep edebileceği yönünde karar vermişti. Bununla birlikte mahkeme, Başkan Trump’ın, celbe, uygun olmadığı gerekçesiyle karşı çıkma hakkına sahip olduğunu belirtmişti.

Başkanın görevdeyken cezai bir soruşturmaya tabi tutulamayacağını savunan avukatları da, yargıçtan, celbin “geçersiz ve uygulanamaz” olduğunu ilan etmesini talep etti.

Avukatlar yeni dava dilekçesinde, Trump’ın vergi kayıtlarına ilişkin celbin “çılgın şekilde aşırıya kaçmış” ve “başkana karşı bir taciz anlamına gelen” bir talep olduğunu ve art niyete dayandığını iddia etti.

Trump’ın avukatları ayrıca Demokrat Kongre üyelerinin Trump’ın vergi beyannamelerini açıklamasını talep ettikleri metni dilekçeye ekleyerek, New York’ta bölge savcısının açtığı dava metniyle Demokratlar'ın talep metninin benzer oluşunu “Siyasi nedenlerden dolayı da olabilir, etkili olma amacıyla da yapılmış olabilir” sözleriyle eleştirdi.

Celpte Başkan Trump’ın Amerika’da ve yurtdışındaki mal varlığıyla ilgili 10 yıllık kayıtlarının tüm ayrıntılarının talep edildiğini belirten avukatlar, “Kısacası, her şeyi istiyorlar” ifadesini kullandı.

Trump’ın Türkiye’deki mali varlıkları da inceleme talebi dahilinde

Trump’ın mali kayıtları ve vergi beyannameleriyle ilgili talepte başkanın California, Florida, Hawaii, Illinois, New Jersey, North Carolina, Pennsylvania, Virginia ve başkent Washington’daki varlıklarının yanı sıra, yurt dışında Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Dubai, Hindistan, Endonezya, İrlanda, Filipinler, İskoçya ve Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili belgelerin de açıklanması talep ediliyor.

Avukatlar böylesi bir talebin, başkanın her bir mali faaliyetinin mercek altına alınması anlamına geldiğini savunarak, bunun “Başkanı paramparça etmek için tasarlanmış” bir adım olduğunu iddia ediyor.

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