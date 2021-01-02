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Trump'ın veto ettiği 2021 Savunma Bütçesi yasalaştı

02.01.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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2021 Savunma Bütçesi, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da üçte ikinin üzerinde oyla kabul edilerek yasalaştı.

Tasarı, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı olma özelliğini taşıyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce veto ettiği 2021 Savunma Bütçesi, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da üçte ikinin üzerinde oyla kabul edilerek yasalaştı.

Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da oylanan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısı 13 'hayır' oyuna karşı 81 'evet' oyuyla kabul edildi.

Söz konusu tasarı, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da üçte iki çoğunlukla geçtiği için Trump'ın veto yetkisini aşmış oldu. Tasarı, 4 yıllık görev süreci içinde Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı olma özelliğini taşıyor.

Trump veto etmişti

ABD Başkanı Trump, aralık ayı başında Kongre'de kabul edilen 740 milyar dolarlık 2021 Savunma Bütçesi tasarısını 23 Aralık'ta veto etmişti.

Trump, tasarıyı hükümetin dış politikası ve ulusal güvenlik ile çeliştiği gerekçesiyle veto ettiğini bildirmişti.

Trump'ın tasarıda itiraz ettiği maddeler arasında Almanya, Güney Kore ve Afganistan'daki Amerikan birliklerinin geri çekilmesine getirilen kısıtlamalar; 19'uncu yüzyıldaki ABD iç savaşı sırasında köleliğin devamını savunan Konfederasyoncu komutanların adlarını taşıyan askeri üslerinin isimlerinin değiştirilmesi planları ve sosyal medya platformlarının yeniden düzenlenmesi bulunuyor.

"Ne adil, ne de akıllıca"

ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda gelişmeleri eleştirdi. Senato'nun büyük teknoloji şirketlerine sınırsız güç veren tasarıyı kaldırma şansını kaçırdığını söyleyen Trump, "Çin virüsünün perişan ettiği ve gerçekten ihtiyaç duyan insanlara 2 bin dolar yerine 600 dolar vermek istiyorlar. Bu ne adil, ne de akıllıca" ifadelerine yer verdi.

ABD'de Başkan'ın Kongre'de kabul edilen tasarıları veto etme yetkisi bulunuyor. Ancak parlamentonun gerek Temsilciler Meclisi, gerekse Senato'da üçte iki çoğunluk sağlanması halinde söz konusu vetoyu aşma yetkisi bulunuyor.

Reuters/BW,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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