HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump’ın Veto Tehdidi Sonrası İzleme Yasası Gündemden Düştü

Trump’ın Veto Tehdidi Sonrası İzleme Yasası Gündemden Düştü

28.05.2020 20:44 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın veto tehdidi ve Cumhuriyetçiler’in de desteğini geri çekmesinin ardından, süresi uzatılması planlanan izleme yasasını gündeminden düşürdü

Trump’ın Veto Tehdidi Sonrası İzleme Yasası Gündemden Düştü

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın veto tehdidi ve Cumhuriyetçiler’in de desteğini geri çekmesinin ardından, süresi uzatılması planlanan izleme yasasını gündeminden düşürdü.

Yabancı İstihbarat İzleme Yasası (FISA) oylaması, Çarşamba günü beklenmedik bir şekilde ertelenmişti.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Steny Hoyer Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Mart ayında bu tasarının lehinde oy kullanan Cumhuriyetçi Parti’nin üçte ikisi şimdi tasarı aleyhinde oy kullanacağını söylüyor” dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Demokrat Parti grubu üyelerine mektup göndererek her iki partinin üzerinde uzlaşabileceği bir tasarı konusunda Senato ile görüşme yapma niyetinde olduğunu belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı, ilk hali Adalet Bakanı William Barr ve Kongre üyeleri tarafından kaleme alınan tasarıya karşı olduğunu, tasarının teröristlerin ve casusların tespit edilmesi ve izlenmesini zorlaştıracak şekilde değiştirildiğini savundu.

Söz konusu yasanın süresi Mart ayında dolmuştu. Yabancı İstihbarat İzleme Yasası’ndaki hükümler, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ulusal güvenlik soruşturmalarında, bir kişinin uluslararası terör örgütü adına hareket ettiği netleşmeden, iş kayıtlarını elde etmek için mahkeme emri alınmasına izin veriyor ve soruşturmaya konu olan kişinin yakalanmamak için cep telefonu operatörü değiştirdiğinde dinlenmesini kolaylaştırıyordu. İstihbarat çevreleri, bu hükümlere yabancı istihbarat çalışanlarının yakalanması ve aşırıcılıkla mücadelede önemli olduğu gerekçesiyle destek veriyor.

Ancak mahremiyet ve özel hayatın gizliliğini savunan gruplar, ilerici Demokratlar ve özgürlük yanlısı Cumhuriyetçiler, söz konusu yasanın Amerikalılar’ın sivil haklarını korumada yeterli işlevi olmadığını savunarak yasaya karşı çıkıyor.

Başkan Trump da son dönemde kendisinden önceki Demokrat Başkan Barack Obama’nın FISA’yı kullanarak 2016 seçim kampanyasını izlemeye aldığı yönündeki iddialarını yeniden gündeme getirerek söz konusu yasa tasarısı aleyhinde açıklamalar yapmıştı.

Başkan Trump Twitter’dan Cumhuriyetçiler’e yasayı engelledikleri için teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Ülkede silahlı saldırı depremi! En az 60 ölüÜlkede silahlı saldırı depremi! En az 60 ölü
Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz… Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz…

En Çok Okunan Haberler

Bir ilimiz daha alarmda! 16 işçi koronaya yakalandı, fabrika kapatıldı

Bir ilimiz daha alarmda! 16 işçi koronaya yakalandı, fabrika kapatıldı

Antalya'da karantina uygulanan mahallede gerginlik

Antalya'da karantina uygulanan mahallede gerginlik

1 Haziran'da açılıyor! Çalışma saatlerinde değişiklik

1 Haziran'da açılıyor! Çalışma saatlerinde değişiklik

'10 milyonum olsa müziği bırakırım' dedi para yağdı

'10 milyonum olsa müziği bırakırım' dedi para yağdı

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Erdoğan alınan kararları açıkladı

Erdoğan alınan kararları açıkladı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
Libya'da insan kaçakçısının yakınları 'intikam' için en az 30 göçmeni öldürdü

Libya'da katliam! 30 göçmeni öldürdüler

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 142'ye yükseldi

İtalya'da koronavirüsten 70 can kaybı daha

Nijerya'da silahlı saldırı: En az 60 ölü

Ülkede silahlı saldırı depremi! En az 60 ölü

Finlandiya’da koronavirüs vakaları arttı

Finlandiya’da koronavirüs vakaları arttı

Ülkeden kaçmaya çalışan bir çift idam edildi

Ülkeden kaçmaya çalışan bir çift idam edildi

İki ülke arasında gerilim had safhada!

İki ülke arasında gerilim had safhada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.