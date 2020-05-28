Trump’ın Veto Tehdidi Sonrası İzleme Yasası Gündemden Düştü

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın veto tehdidi ve Cumhuriyetçiler’in de desteğini geri çekmesinin ardından, süresi uzatılması planlanan izleme yasasını gündeminden düşürdü.

Yabancı İstihbarat İzleme Yasası (FISA) oylaması, Çarşamba günü beklenmedik bir şekilde ertelenmişti.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Steny Hoyer Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Mart ayında bu tasarının lehinde oy kullanan Cumhuriyetçi Parti’nin üçte ikisi şimdi tasarı aleyhinde oy kullanacağını söylüyor” dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Demokrat Parti grubu üyelerine mektup göndererek her iki partinin üzerinde uzlaşabileceği bir tasarı konusunda Senato ile görüşme yapma niyetinde olduğunu belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı, ilk hali Adalet Bakanı William Barr ve Kongre üyeleri tarafından kaleme alınan tasarıya karşı olduğunu, tasarının teröristlerin ve casusların tespit edilmesi ve izlenmesini zorlaştıracak şekilde değiştirildiğini savundu.

Söz konusu yasanın süresi Mart ayında dolmuştu. Yabancı İstihbarat İzleme Yasası’ndaki hükümler, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ulusal güvenlik soruşturmalarında, bir kişinin uluslararası terör örgütü adına hareket ettiği netleşmeden, iş kayıtlarını elde etmek için mahkeme emri alınmasına izin veriyor ve soruşturmaya konu olan kişinin yakalanmamak için cep telefonu operatörü değiştirdiğinde dinlenmesini kolaylaştırıyordu. İstihbarat çevreleri, bu hükümlere yabancı istihbarat çalışanlarının yakalanması ve aşırıcılıkla mücadelede önemli olduğu gerekçesiyle destek veriyor.