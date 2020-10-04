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Trump’ın Virüse Yakalanması Anketlere Nasıl Yansıdı?

04.10.2020 15:30 | Son Güncelleme

Amerika’da seçimlere kısa süre kala Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’la Başkan Donald Trump arasındaki fark yapılan bir ankete göre Trump’ın Corona virüsüne yakalanmasının ardından biraz artmış görünüyor

Trump’ın Virüse Yakalanması Anketlere Nasıl Yansıdı?

Amerika’da seçimlere kısa süre kala Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’la Başkan Donald Trump arasındaki fark yapılan bir ankete göre Trump’ın Corona virüsüne yakalanmasının biraz artmış görünüyor.

Anketten çıkan bir diğer dikkat çeken sonuç da Amerikalılar’ın önemli bir bölümünün “Trump virüsü daha ciddiye alsaydı salgını önleyebilirdi” şeklinde görüş belirtmesi.

Reuters/Ipsos’un anketi bu sonuçları ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 51’i Biden’a, yüzde 41’i de Trump’a oy vereceğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 4’ü kararını henüz vermediğini belirtirken, yüzde 4’ü de üçüncü bir parti için oy kullanacağını kaydetti.

Son birkaç haftadır anketler Biden’la Trump arasındaki farkı 10’nun altında gösteriyordu.

Biden ulusal çerçevede Trump’ın önünde görünse de kararsız eyaletlerde Trump nerdeyse Biden kadar popüler.

Amerika’da başkan olmak için oy sayısından çok eyaletlerden kazanılan delegeler belirleyici.

2016 seçimlerinde Demokrat başkan adayı Hillary Clinton Donald Trump’tan daha fazla oy kazanmasına rağmen delege sayısında Trump üstünlük sağladığı için başkan seçilmişti.

Bu nedenle kararsız eyaletlerin kime oy vereceği başkanı belirleyecekmiş gibi görünüyor.

Ankete göre Amerikalılar’ın çoğu virüs nedeniyle endişeli olmaya devam ediyor. Buna göre Amerikalılar’ın yüzde 65’i “Trump virüsü daha ciddiye alsaydı virüse yakalanmazdı” şeklinde görüş belirtti.

Yüzde 65’in 10’da 9’u Demokrat, 10’da 5’i deCumhuriyetçi.

Ankete katılanların yüzde 34’ü Trump’ın virüsle ilgili kendilerine doğruyu söylediğine inanıyor. Yüzde 55’i buna inanmazken yüzde 11’i de emin olmadığı yanıtını veriyor.

Ankete katılanların yüzde 57’si Trump’ın virüsle mücadelesini onaylamıyor. Bu geçen haftadan bu yana 3 puan artış anlamına geliyor.

Ankete katılanların yüzde 67’si mitinglerin sona ermesinden yana. Yüzde 59’u da başkanlık tartışmalarının Trump iyileşene kadar ertelenmesini istiyor.

Anket Amerika genelinde 1005 kişiyle internet üzerinden yapıldı.

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