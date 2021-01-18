Trump'ın Washington'a Kırmızı Halılı Veda Planına Tepki

Başkan Donald Trump'ın görevi 3 Kasım seçimlerinin galibi Demokrat Joe Biden'a devrederken Washington'dan kırmızı halılı bir törenle ayrılma planı yapması tepki çekti. Aralarında beş Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesinin de olduğu bir grup, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'ye Cumartesi günü gönderdikleri mektupta, Savunma Bakanlığı'nı "görevden ayrılan başkan için güvenliği aksatıcı bir veda törenine" kaynak aktarmamaya çağırdı. Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri Sheila Jackson Lee, Jan Schakowsky, André Carson, Steven Cohen ve Danny Davis'in imzasını taşıyan mektupta, "Planlanan veda töreni mantıksız, geleneklere ters ve en önemlisi, ihtiyaç duyulan personel ve kaynakların hükümetin tüm kurumlarının temsil edileceği ABD Kongresi'nden, görevden ayrılan başkanın güvenlik, koruma ve ulaşımına kaydırılmasıyla ulusal güvenliğin gereksiz yere tehlikeye atılacağı bir eylem" ifadelerine yer verildi. Temsilciler Meclisi, geçen hafta, "isyana kışkırtma" suçlamasıyla Trump hakkında ikinci kez görevden azil kararı almıştı. Trump'ın azil davası, Biden'ın göreve başlamasından kısa süre sonra Senato'da görülecek. Trump Senato tarafından suçlu bulunması durumunda hayatı boyunca bir daha seçimle işbaşına gelemeyecek.

Trump’ın son anda 100 kişiye af çıkaracağı iddiaları Öte yandan Trump'ın Çarşamba günü görevden ayrılmadan önce, haklarında ceza davaları olan ya da işledikleri suçlardan ötürü ceza alan bazı destekçileri için bir dizi af kararı çıkarması bekleniyor. Trump kendisi için af kararı çıkarabilir mi? Af kararıyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre Trump, Pazar günü danışmanlarıyla bir araya gelerek görevden ayrılmadan önce haklarında af ya da ceza indirimi kararı alacağı 100'den fazla kişiyi kapsayan nihai listeyi oluşturdu. Beyaz Saray danışmanları, Trump'ın kendisi ve aile fertleri için af kararı çıkarması konusunu da ele aldığını, ancak şu anda bu yönde hareket etmesinin beklenmediğini söyledi. Trump ya da aile fertleri hakkında herhangi bir suçlama bulunmuyor. Biden'ın iletişim direktörü Kate Bedingfield, Pazar günkü açıklamasında, Biden'ın yemin töreninde yapacağı konuşmada ülke için ”olumlu ve iyimser” bir vizyon ortaya koyacağını ve "son dört yılın nefret ve bölücülüğünün üzerine yeni bir sayfa açmaya çalışacağını" vurgulayacağını söyledi.