"Trump'ın Washington'daki Oteli Büyük Zarar Etti"

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin ve yabancı temsilcilerin popüler uğrak noktalarından biri olan Washington'daki otelinin milyonlarca dolar kaybettiğini açıkladı. Komisyon raporuna göre Trump International Hotel, Trump'ın başkanlık döneminde zarar etti ve yabancı hükümetlerin yaptığı ödemeler gizlendi.

Denetim ve Reform Komisyonu ayrıca kısa süre önce erişim sağladığı hükümet belgelerinin Trump International Hotel hakkında "kaygı verici" şüphelerin ortaya çıkmasına neden olduğunu kaydetti. Eski Başkan Trump'ın aile şirketi Trump Organization, otelin bulunduğu tarihi binayı federal hükümetten kiralıyor.

Demokrat Parti kontrolundaki komisyona göre Trump, başkanlık görevindeyken otelden 150 milyon doların üzerinde para kazandığını rapor etti. Ancak komisyon, bunun doğru olmadığını, Trump'ın aslında 70 milyon dolardan fazla para kaybettiğini bildiriyor.

Denetim ve Reform Komisyonu, otelin yabancı hükümetlerden 3 milyon 700 bin doların üzerinde ödeme de aldığını ortaya çıkardı. Bu tutar, otelde 7 bin 400 gece konaklamaya eşdeğer. Komisyona göre bu ödemeler, olası bir çıkar çatışması durumuna işaret ediyor.

Komisyon, otelin bu ödemelerin bir kısmını ABD hükümetine verdiğini, ancak ABD'de federal hükümete ait taşınmazların idaresinden sorumlu Genel Hizmetler Dairesi'ne (GSA) bu ödemeler hakkında tam ayrıntıları sağlamadığını bildirdi.

Trump'ın Washington'daki oteline ilişkin soruşturma, GSA tarafından açıklanan belgelere dayanıyor.

ABD Anayasası, başkanların yabancı hükümetlerden ücret ya da ikramiye almasını yasaklıyor.

Avukatları, mahkemelerde görülen davalarda, Trump'ın otelin sahibi olmasının bu anayasal koşulları ihlal etmediği yönünde savunma yaptı.

Trump Organization'dan bir sözcü, konuya ilişkin açıklama talebine yanıt vermedi. GSA'den de açıklama alınamadı.

Kongre'deki Demokrat Partililer, GSA'in, Trump başkanlık görevindeyken şirketlerine ilişkin soruşturma yürütme girişimini engellediğini, ancak 2021 yılı Temmuz ayında erişmeye çalıştıkları bazı belgeleri ibraz ettiğini kaydediyor.

Komisyon, Trump'ın milyonlarca dolar tutarındaki paraların yerini başka şirketler aracılığıyla değiştirdiğini, bu hareketliliğin, GSA'in Trump'ın otelden kar elde etmesini yasaklayan hükmü uygulamasını zorlaştırdığını da belirtiyor.

Trump'ın 2011'de otelin bulunduğu federal yapı için ihaleye girerken borçlarını gizlediğini ortaya çıkaran komisyon, eski Başkan'ın otel binasının tadilatını finanse esen Deutsche Bank'ten aldığı düşük maliyetli kredileri de bildirmediğini kaydetti.

Deutsche Bank temsilcisi, konuya ilişkin açıklama talebini geri çevirdi.

