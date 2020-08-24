Trump’ın Yakın Danışmanı Beyaz Saray’ı Neden Bırakıyor?

Amerika Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir danışmanlığını yapan Kellyanne Conway, ailesine daha fazla vakit ayırmak için Beyaz Saray’daki görevini bırakacağını açıkladı. 53 yaşındaki Conway, Trump’a 2016’daki başkanlık kampanyasının ilk gününden bu yana eşlik eden isimler arasında yer alıyor. Başkan Donald Trump’ın yakın ekibi içinde yer alan ve bir dönem Beyaz Saray Sözcülüğü de yapan Kellyanne Conway, her koşulda Başkan’ı savunan sadık bir isim. Conway’in sözcülük döneminde kullandığı “alternatif gerçekler” ifadesi gündemde uzun süre yer bularak tartışma yaratmıştı. Kellyanne Conway, Trump’ın en sadık savunucusu olarak tanınsa da Washington’un önde gelen avukatlarından biri olan eşi George Conway, Başkan’ın bu görev için zihinsel açıdan uygun olup-olmadığını defalarca yüksek sesle sorgulayarak sert eleştiren isimler arasında yer aldı. Yaptığı yazılı açıklamada bu ay sonunda Beyaz Saray’daki görevini bırakacağını belirten Kellyanne Conway, eşinin de bazı değişiklikler yapacağını kaydetti. “George’la birçok konuda aynı fikirde değiliz ancak en önemli konuda birleşiyoruz. O da çocuklarımız” diyen Conway, 4 çocuğunun yeni eğitim yılına uzaktan eğitimle başlayacağını açıkladı.

“Ülke genelinde çocukları uzaktan eğitime başlayan milyonlarca ebeveynin de bildiği üzere, bu dönemin alışılmadık düzeyde ilgi ve dikkat gerektirdiğini” vurgulayan Conway, “Kıymetli çocuklarım için şimdilik daha az drama, daha fazla annelik zamanı” dedi. Kellyanne Conway’in görevden ayrılacağı yönündeki açıklaması 15 yaşındaki kızı Claudia’nın Twitter paylaşımından bir gün sonra geldi. Claudia Conway, annesinin Cumhuriyetçi Parti Kurultayı’nda konuşacağı haberinin kendisini yıktığını, yıllar süren çocukluk travması ve suiistimal gerekçesiyle yasal yollara başvuracağını yazmıştı. Conway’in Trump karşıtı eşi de kurucusu olduğu projeden çekiliyor Kellyanne Conway’in hukukçu eşi George Conway de kurucusu olduğu Trump karşıtı Cumhuriyetçileri biraraya getiren Lincoln Projesi’nden ayrılacağını, Trump’ı sık sık eleştirdiği bir platform olan Twitter’a da ara vereceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, “cehennemden gelen koca” ifadesiyle tanımladığı George Conway’den hoşlanmadığını gizlemiyordu.