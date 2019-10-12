Trump’ın Yaptırım Adımı Kongre’yi Dizginlemek İçin mi?

Türkiye’nin Suriye’de Barış Pınarı Harekatı sürerken Amerikan Kongresi’nde Ankara’yı hedef alan yönelik kapsamlı yaptırımları içeren bir yasa tasarısının gelecek hafta gündeme gelmesi bekleniyor. Kongre’den operasyona tepkiler sürerken basın karşısına çıkan ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Trump’ın ABD'li yetkililere Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren kararname imzaladığını açıkladı. Mnuchin “Gerekirse Türkiye ekonomisini işlevsiz hale getirebiliriz” dedi.

Bu sert adımın ne anlama gelebileceğini başkent Washington’daki düşünce kuruluşlarından Washington Enstitüsü Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Soner Çağaptay yorumladı. Kongre’de Türkiye’nin Suriye harekatına karşı yükselen bir baskı oluştuğuna dikkati çeken Çağaptay, Trump cephesinden bu adımın Kongre’deki bu baskıyı kontrol altında tutmak için geldiğini söyledi.

“Trump bu basıncı tutmak için kendisi yaptırım yapacakmış gibi, ya da önlem alıyormuş gibi göstermeye çalışıyor ki bu Amerikan Kongresi’nde oluşan basıncı etki altına alabilsin.”