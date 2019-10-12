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Trump’ın Yaptırım Adımı Kongre’yi Dizginlemek İçin mi?

12.10.2019 00:30 | Son Güncelleme

Kongre’de Türkiye’nin Suriye harekatına karşı yükselen bir baskı oluştuğuna dikkati çeken Washington Enstitüsü Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Soner Çağaptay, Trump cephesinden bu adımın Kongre’deki bu baskıyı kontrol altında tutmak için geldiğini söyledi

Trump’ın Yaptırım Adımı Kongre’yi Dizginlemek İçin mi?

Türkiye’nin Suriye’de Barış Pınarı Harekatı sürerken Amerikan Kongresi’nde Ankara’yı hedef alan yönelik kapsamlı yaptırımları içeren bir yasa tasarısının gelecek hafta gündeme gelmesi bekleniyor. Kongre’den operasyona tepkiler sürerken basın karşısına çıkan ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Trump’ın ABD'li yetkililere Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren kararname imzaladığını açıkladı. Mnuchin “Gerekirse Türkiye ekonomisini işlevsiz hale getirebiliriz” dedi.

Bu sert adımın ne anlama gelebileceğini başkent Washington’daki düşünce kuruluşlarından Washington Enstitüsü Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Soner Çağaptay yorumladı. Kongre’de Türkiye’nin Suriye harekatına karşı yükselen bir baskı oluştuğuna dikkati çeken Çağaptay, Trump cephesinden bu adımın Kongre’deki bu baskıyı kontrol altında tutmak için geldiğini söyledi.

“Trump bu basıncı tutmak için kendisi yaptırım yapacakmış gibi, ya da önlem alıyormuş gibi göstermeye çalışıyor ki bu Amerikan Kongresi’nde oluşan basıncı etki altına alabilsin.”

Çağaptay, Trump yönetiminin Erdoğan’ın bir ay sonra yapacağı Washington ziyareti öncesi operasyonu bitirmesini istediğini şu sözlerle ifade etti:

“Amerika’nın siyaseti şu anda şunu Türkiye’nin operasyonuna dönük olarak ne destekliyor, ne karşı çıkıyor. Ama bir an önce çabuk bitmesini istiyor ve sivillere zarar gelmemesini istiyor. Sivillere zarar gelmeme aşaması önemli çünkü o durumda Kongre’deki baskı ve basınç artacaktır. Trump bir yandan da Erdoğan’ın 13 Kasım’da Washington’a gelmeden önce, bu yaptırım paketiyle operasyonun bitmesini arzu ettiğini ifade ediyor.”

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