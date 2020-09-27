Trump'ın Yargıç Adayı Amy Coney Barrett

Anayasa Mahkemesi yargıcı olarak Trump’ın aday gösterdiği Amy Coney Barrett, hayatını kaybeden yargıç Ruth Ginsburg’a şu sözlerle atıfta bulundu: “Onay alırsam, benden önce kimin görevde olduğunu unutmayacağım.” Amerika’yı ve anayasasını seviyorum diyen Barrett, Senato tarafından onaylandığı takdirde bu görevi tevazu ve cesaretle Kabul edeceğini belirterek önünde kolay bir yol olacağı yanılsamasına kapılmayacağını söyledi.

"Benden önce kimin görevde olduğunu unutmayacağım"

ABD Başkanı Donald Trump Anayasa Mahkemesi’ne aday gösterdiği Amy Coney Barrett’ı “Yargıç Barrett benzersiz başarılara imza atmış, üst düzey zekaya, parlak bir kariyere, Anayasa’ya sarsılmaz sadakate sahip bir kadın” sözleriyle tanımladı. Amerika Başkanı Barrett’ın Senato tarafından onaylandığı takdirde, okul çağında çocukları olan ilk Anayasa Mahkemesi üyesi olacağını söyledi.

48 yaşındaki Barrett, Senato’da onaylandığı takdirde mahkemenin en genç üyesi olarak Amerika’da birçok önemli kararda imzası olacak.

"Hukuk ve din" vurgusu tartışma yaratmıştı

Barrett, Trump tarafından 2017 yılında temyiz mahkemesine aday gösterilmeden önce, ABD’deki en saygın Katolik üniversitelerden biri olan Notre Dame Üniversitesi’nde 15 yıl hukuk dersi verdi. Demokratlar Barrett’in adaylığına karşı çıkarken, dinin yargıcın hayatında oynadığı role ilişkin endişelerini dile getirmiş, Barrett’ın Notre Dame’da öğrencilere söylediği “Hukuk kariyeri bir amaca yönlendiren bir araçtır. O amaç da Tanrı’nın Krallığı’nı inşa etmektir” sözleri onay sürecinde tartışmaya yol açmıştı.

Barrett, Cumhuriyetçiler tarafından güvenilir bir muhafazakar ve ABD’de kürtajı yasal hale getiren 1972 tarihli yasanın ilerde değiştirilmesi sürecinde önemli bir potansiyel oy olarak görülüyor.

"Kendi kişisel görüşlerimi asla hukuka yansıtmam"

Barrett, temyiz mahkemesine atanması sürecinde yapılan Senato’daki onay oturumunda, Anayasa Mahkemesi’nin önceden aldığı bütün kararlarla oluşan içtihadına istisnasız uyacağını ve ABD’de kürtaj hakkı tanıyan Roe v. Wade kararı gibi mahkeme kararlarını içtihat hukuku olarak değerlendireceğini söylemişti.