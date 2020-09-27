Trump'ın Yargıç Adayı Amy Coney Barrett

Amerika Başkanı Donald Trump, geçen hafta hayatını kaybeden Chicago’daki 7. Temyiz Mahkemesi yargıcı Amy Coney Barrett’i aday gösterdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump Anayasa Mahkemesi’ne aday gösterdiği Amy Coney Barrett’ı “Yargıç Barrett benzersiz başarılara imza atmış, üst düzey zekaya, parlak bir kariyere, Anayasa’ya sarsılmaz sadakate sahip bir kadın” sözleriyle tanımladı. Amerika Başkanı Barrett’ın Senato tarafından onaylandığı takdirde, okul çağında çocukları olan ilk Anayasa Mahkemesi üyesi olacağını söyledi.
"Benden önce kimin görevde olduğunu unutmayacağım"
Anayasa Mahkemesi yargıcı olarak Trump’ın aday gösterdiği Amy Coney Barrett, hayatını kaybeden yargıç Ruth Ginsburg’a şu sözlerle atıfta bulundu: “Onay alırsam, benden önce kimin görevde olduğunu unutmayacağım.” Amerika’yı ve anayasasını seviyorum diyen Barrett, Senato tarafından onaylandığı takdirde bu görevi tevazu ve cesaretle Kabul edeceğini belirterek önünde kolay bir yol olacağı yanılsamasına kapılmayacağını söyledi.
48 yaşındaki Barrett, Senato’da onaylandığı takdirde mahkemenin en genç üyesi olarak Amerika’da birçok önemli kararda imzası olacak.
"Hukuk ve din" vurgusu tartışma yaratmıştı
Barrett, Trump tarafından 2017 yılında temyiz mahkemesine aday gösterilmeden önce, ABD’deki en saygın Katolik üniversitelerden biri olan Notre Dame Üniversitesi’nde 15 yıl hukuk dersi verdi. Demokratlar Barrett’in adaylığına karşı çıkarken, dinin yargıcın hayatında oynadığı role ilişkin endişelerini dile getirmiş, Barrett’ın Notre Dame’da öğrencilere söylediği “Hukuk kariyeri bir amaca yönlendiren bir araçtır. O amaç da Tanrı’nın Krallığı’nı inşa etmektir” sözleri onay sürecinde tartışmaya yol açmıştı.
Barrett, Cumhuriyetçiler tarafından güvenilir bir muhafazakar ve ABD’de kürtajı yasal hale getiren 1972 tarihli yasanın ilerde değiştirilmesi sürecinde önemli bir potansiyel oy olarak görülüyor.
"Kendi kişisel görüşlerimi asla hukuka yansıtmam"
Barrett, temyiz mahkemesine atanması sürecinde yapılan Senato’daki onay oturumunda, Anayasa Mahkemesi’nin önceden aldığı bütün kararlarla oluşan içtihadına istisnasız uyacağını ve ABD’de kürtaj hakkı tanıyan Roe v. Wade kararı gibi mahkeme kararlarını içtihat hukuku olarak değerlendireceğini söylemişti.
Barrett, “Kendi kişisel görüşlerimi asla hukuka yansıtmam” demişti. Bununla birlikte Barrett’in, yargıçların kürtaj kararı gibi kararlarda Anayasa Mahkemesi içtihadını onaylamak zorunluluğunun olmaması gerektiğini savunduğu da biliniyor.
Başkan Trump, muhafazakar yargıç Amy Coney Barrett’la hafta başında Beyaz Saray’da biraraya gelmişti.
Barrett, kürtaj hakları yasasından geri adım atacağı yönündeki endişeler sebebiyle, Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins ve Lisa Murkowski’nin itirazıyla karşılaşabilir.
Başkan Trump, Anayasa Mahkemesi’ne atayacağı yeni yargıcı belirleme sürecinde yargı sistemine 40-50 yıl boyunca görev yapacak genç bir ismi tercih ettiğini söylemişti. 48 yaşındaki Barrett, Senato’da onayladığı takdirde 9 sandalyeli Anayasa Mahkemesi’nin en genç yargıcı olacak.
Başkan Trump’ın Anayasa Mahkemesi’ne seçimlerden önce bir yargıç daha atayacak olmasına Demokratlar tepkili. Cumhuriyetçi Parti içinden de bazı senatörler yargıcın seçimlerden sonra atanması gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri McConnell, Başkan Trump'ın belirleyeceği adayın Senato'da oylanması için yeterli zamanın olduğunu belirtti.
Şu anda Anayasa Mahkemesi’nde 5 muhafazakar, 4 de liberal yargıç görevde. Ancak Trump’ın aday gösterdiği Amy Coney Barrett’in onaylanmasıyla muhafazakar yargıç sayısı 6’ya yükselecek. Anayasa Mahkemesi yargıçlığına seçilecek olan kişi, önümüzdeki yıllarda kürtaj, bireysel silahlanma, dini özgürlükler, ifade özgürlüğü, göçmenler, sağlık hizmetleri yasası gibi pek çok tartışmalı konu başlığında önemli kararlarda söz sahibi olacak.
Başkan Trump daha önce de Anayasa Mahkemesi yargıçlığına Neil Gorsuch ve Brett Kavanaugh’yu aday göstermiş, her iki aday hararetli geçen oturumların ardından Senato onayı alarak göreve başlamıştı.
Amerika’da Anayasa Mahkemesi üyeleri, kendileri ayrılmadıkça ömürlerinin sonuna kadar bu görevi yürütüyor.