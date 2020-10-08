Trump’ın Yargıç Adayının Dini Topluluk Bağlantısı Tartışılıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği yargıç Amy Coney Barrett’ın kürtaj karşıtı olduğu bilinen dini bir toplulukta kadın lider olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Küçük ve birbirine sıkı sıkıya bağlı bir Hıristiyan topluluk olarak bilinen People of Praise’in adını vermek istemeyen eski üyelerinden biri, topluluğun üye listesini Associated Press haber ajansı ve Washington Post’a iletti. Yargıç Amy Barrett bugüne kadar söz konusu Hıristiyan gruba üyeliği konusunda yorum yapmayı reddetmişti. Associated Press ve Washington Post’un haberine göre yargıç Barret’ın adı topluluğun Indiana eyaletinin South Bend kentindeki üyeleri kapsayan listede yer alıyordu. Eski üyelerin açıklamasına göre, People of Praise topluluğu kürtaja karşı çıkıyor ve “aile reisliğinin“ erkeklere Tanrı tarafından bahşedildiği, eşlerin de onlara itaat etmesi gerektiği görüşünü savunuyor. Toplulukla yıllar önce dostane bir şekilde yollarını ayıran eski üyelerden Gene Stowe da üye listesinin doğru olduğunu teyit etti. Stowe, üye listesinin tam olarak hangi yıla ait olduğunu bilmediğini ancak listedeki kişilerden birinin bir başka eyalete taşındığını belirterek listenin ya 2013 ya da daha önceki yıllara ait olabileceğini söyledi.

Topluluk “hizmetkar” terimini Handmaid’s Tale dizisinin ardından değiştirmiş Topluluk içindeki en üst düzeydeki liderlerin tamamı erkek. Ancak grubun 22 alt şubesinde bir grup kadın topluluktaki diğer kadın üyelere rehberlik etmek üzere görevlendiriliyor. Son döneme kadar bu kadın liderlere “Hizmetkar” (Handmaid) adı veriliyordu. Bu ifade İncil’de kendisine Tanrı’nın Hizmetkarı adını veren Hz. İsa’nın annesi Meryem Ana’ya bir gönderme niteliği taşıyor. Topluluğun, Margaret Atwood’un distopya romanından uyarlanan The Handmaid’s Tale (Damızlık Kızın Öyküsü) adlı diziden sonra olumsuz çağrışım yapması sebebiyle bu ifade yerine “kadın lider” ifadesini kullanmaya başladığı belirtiliyor. People of Praise nasıl bir topluluk? Topluluk liderleri her hafta 5-6 kişiyi bir araya getirerek birlikte sohbet edilen ve dua edilen toplantılar düzenliyor. Liderler bu toplantılarda topluluğun üyelerine tavsiye ve rehberlik veriyor. Eski bir üyenin verdiği bilgiye göre, topluluk kuralları gereği, bir erkek kadın bir liderin gözetimi altında bulunamıyor.

People of Praise’deki inanç sisteminin kökeni, İsa ve birey arasındaki kişisel ilişkinin önemini vurgulayan Katolik Pentikostal hareketine dayanıyor. Topluluğa ait belgelere ve eski üyelerin verdiği bilgilere göre, topluluk içindeki uygulamalar hastaların iyileştirilmesi, kötü ruhların kovulması ve kehanet amacıyla bilinmeyen dillerde dua edilmesini (Bu inanışa göre Kutsal Ruh'un verdiği yetenekle daha önce öğrenilmeyen bir dilde dua edilmesi) kapsayabiliyor. 1971’de kurulan ve kar amacı gütmeyen People of Praise topluluğunun Kuzey Amerika’da 22 şubesi bulunuyor. Derginin Barrett’ı gösteren eski sayısı internet sayfasından kaldırıldı Yargıç Amy Barrett’ın bu topluluğun üye listesinde “Hizmetkar” ya da yeni kullanılan adıyla “kadın lider” olarak yer aldığına ilişkin haberi ilk olarak Washington Post duyurmuştu. AP ajansı da geçtiğimiz hafta topluluğun çıkardığı Vine & Branches (Asma ve Dallar) adlı derginin 2006 sayısında Barrett’ın topluluğun sadece kadın liderlerinin katıldığı ulusal bir konferansa katıldığını gösteren bir fotoğrafın yer aldığını aktarmıştı.

Barrett’ın adının Anayasa Mahkemesi üye adaylığı için gündeme gelmesinin ardından, topluluk söz konusu derginin o sayısını ve Barrett’ın adının geçtiği bütün sayıları internet sitesinden kaldırdı. Barrett ve eşi öğrenciyken topluluğun kurucusunun evinde kalmış Bu derginin eski sayıları, vergi beyannameleri ve diğer belgeler Barrett’ın babasının aynı topluluğun New Orleans şubesinin liderlerinden biri olduğunu ve 2017 yılında da grubun tamamen erkeklerden oluşan Yönetim Kurulu üyeleri arasında olduğunu gösteriyor. Barrett’ın annesinin de bu şubede “Hizmetkar” (Topluluk içinde kullanılan yeni adıyla kadın lider) olarak görev aldığı belirtiliyor. Kayıtlar, 1990’lı yıllarda Notre Dame’da hukuk öğrencisiyken, hem Barrett hem de avukat olan eşi Jesse M. Barrett’ın topluluğun iki kurucusunun evinde kaldığını gösteriyor. Yargıcın dini topluluğa üyeliğini gizlemesi tartışmaya yol açtı Barrett, People of Praise ile uzun süredir sahip olduğu ilişkisinden geçtiğimiz ay Senato Adalet Komisyonu’nun kendisine gönderdiği kapsamlı ankette ya da Başkan Trump tarafından Chicago’daki Yedinci Temyiz Mahkemesi üyeliğine atanırken söz etmemişti.